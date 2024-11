Soldi in arrivo per tutti: a Gennaio 2025 Meloni ti regala altri 500 euro, basta solo dichiarare l’ISEE

C’è una bella notizia per gli italiani: a breve arriveranno dei soldi! Un sollievo per tanti, ecco cosa bisogna fare per intascarli.

E’ possibile fare richiesta di alcuni bonus per poter arrivare dignitosamente a fine mese. Non a caso lo Stato ha deciso di andare incontro ai suoi cittadini per far affrontare nel migliore dei modi questo periodo storico dedicato da un punto di vista economico.

Ovviamente chi fa richiesta di un bonus deve essere consapevole del fatto di dover rispettare dei requisiti specifici. Uno di questi è il valore economico del nucleo familiare espresso attraverso il documento Isee. Solo presentando tale documento sarà possibile accedere a uno dei tanti supporti economici messi a disposizione.

Tuttavia in alcuni casi non bisogna fare nulla, in quanto ci penseranno terzi a versare una determinata somma di denaro. Si sta parlando della Carta dedicata a te che con 500 euro permette di fare delle spese alimentari di prima necessità. Non sarà la persona interessata a fare domanda, ma il Comune di residenza dovrà fare dei controlli e capire chi risulta idoneo e chi no.

Tra le tante novità in queste ore è stata inserita un’altra, cioè ottenere un nuovo bonus di altri 500 euro. Anche qui occorre fare una procedura per avere queste banconote nel proprio portafoglio.

In arrivo dei soldi, ulteriore aiuto per gli italiani

Secondo quanto riportato sul sito informazionescuola.it tale bonus riguarda le famiglie che hanno un determinato Isee e altri requisiti da non ignorare. Si tratta di una proposta fatta in seguito alla Manovra di Bilancio presentato dalla lega di Fratelli d’Italia.

È stato istituito il Fondo Dote Famiglia presso la presidenza dei Consigli dei Ministri. Infatti sono stati messi a disposizione 30 milioni di euro per far affrontare determinate spese. Ma chi può accedere a questo bonus? Cosa bisogna presentare? Ecco le risposte tanto attese.

Ecco i requisiti richiesti per ottenere il nuovo bonus

Questo contributo economico è noto come Bonus per i figli nel 2025 e può fare richiesta chi ha un Isee che non va oltre 35.000 euro. Si possono spendere per servizi extrascolastici della propria prole che deve avere un’età inferiore ai 14 anni. È possibile fare richiesta di corsi di lingua, attività di educazione sportiva e percorsi didattici culturali. Tuttavia le famiglie devono anticipare le spese per i servizi richiesti e solo dopo potranno richiedere il rimborso.

Per accedere a questo bonus si devono presentare i documenti richiesti e le spese devono riguardare servizi forniti da enti pubblici, privati o del terzo settore. In poche parole tutto deve risultare tracciato, affinché i genitori possano avere la sicurezza del rimborso e allo stesso tempo istruire al meglio i propri figli.