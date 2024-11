Condensa sui vetri, ti basta questo trucchetto per ‘uccidere’ l’umidità per tutto l’inverno

L’inverno è arrivato e con esso l’umidità, fuori e dentro casa. Ma con questo trucco puoi eliminarla dalla tua dimora senza fatica.

Ogni anno puntualmente assieme ai primi freddi si ripresenta lo stesso problema in casa. Con l’accensione dei riscaldamenti arriva l’odiosa condensa.

Per colpa dello sbalzo termico tra l’interno caldo e l’esterno più freddo, sui vetri di casa si formano delle goccioline di acqua che non sono solo brutte da vedere. Oltre a lasciare aloni e macchie.

Ma essendo a tutti gli effetti acqua, provocano umidità e conseguentemente muffa sulle pareti e nei casi peggiori anche sui mobili.

Puoi evitare questo problema però con un semplice trucchetto. Elimina l’umidità in questo modo, e non sarà più un problema.

Condensa sui vetri: eliminala con un trucchetto

La condensa sui vetri è deleteria come abbiamo anticipato poiché crea un ambiente umido in casa, favorendo la proliferazione di funghi e muffe. Questi vanno non solo a danneggiare le superfici di muri e mobili, ma sono pericolosi per la nostra salute. Possono provocare allergie, dermatiti, asma e una serie di problemi respiratori. E nei soggetti già predisposti i sintomi si vanno ad aggravare.

Ecco perché è molto importante cercare di contenere il problema, laddove non si possa eliminare del tutto. Arieggiare gli ambienti il più possibile, questo è l’imperativo principale. L’uso di deumidificatori poi si rivela molto prezioso, soprattutto negli ambienti più soggetti come il bagno e la cucina. Senza dimenticare le camere da letto, dove l’aria deve essere più che mai salubre. Ma con un semplice trucchetto puoi eliminare la condensa dai vetri che forma umidità.

Il rimedio facile facile

Per eliminare la condensa dai vetri puoi usare i classici rimedi della nonna, che come sempre si rivelano utilissimi. Per esempio visto il grande potere assorbente del sale e del bicarbonato, puoi creare dei contenitori con uno di questi prodotti e collocarlo nei pressi delle finestre. L’importante è che ti ricordi di prevedere un raccoglitore per l’acqua assorbita. Taglia a metà una bottiglia di plastica, pratica dei fori sul tappo e capovolgi la parte superiore, riempila di sale grosso e incastrala in quella inferiore. L’acqua scenderà dai fori del tappo.

Un altro trucco è quello di passare i vetri quotidianamente con un panno in microfibra imbevuto di aceto. Questo terrà lontana la condensa e li manterrà puliti e brillanti.