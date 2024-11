Caffè, non lo sai ma può curarti il diabete I Caffeina, legame incredibile con l’insulina

Probabilmente non sai che il caffè ha un effetto benefico sul tuo organismo. Andiamo a scoprire quali sono i vantaggi che si possono trarre da una semplice tazzina.

Non tutti sanno che le origini del caffè sono antichissime. La maggior parte è concorde nel dire che il luogo di origine sia non solo l’Etiopia, ma anche la Persia e lo Yemen. Nel 16° secolo il caffè arrivò in Europa dall’Isola di Malta, che all’epoca faceva parte del Regno della Sicilia, con delle navi che avevano a bordo degli schiavi turchi, intenditori della sua preparazione.

Tuttavia c’è anche una leggenda con protagonista Maometto, il profeta dei musulmani. In poche parole si racconta che quando incontrò l’Arcangelo Gabriele ebbe in dono questa bevanda nera che gli permise di recuperare le forze e portare avanti la sua missione religiosa.

A prescindere da tutto una cosa è certa: il caffè è diventato ormai indispensabile per tantissime persone. Basta recarsi in un supermercato e notare sugli scaffali tante confezioni di marca diversa. La scelta dipende da un gusto prettamente personale di colui che inserisce il caffè nel carrello della spesa.

Oltre a una questione di piacere delle papille gustative, dei ricercatori hanno dimostrato che il caffè può anche rappresentare un qualcosa di benefico per chi soffre di una determinata patologia.

Una tazzina di caffè combatte una patologia

Secondo quanto riportato sul sito ilgiornale.it pare che questa il caffè sia un valido alleato contro una problematica che affligge tante persone da un punto di vista salutare. Una ricerca è stata poi pubblicata su una rivista e ha riscosso un particolare successo.

In occasione della Giornata Mondiale dedicata a questa particolare patologia, considerata l’epidemia del periodo contemporaneo, i medici hanno confermato che può essere contrastata con l’alimentazione e tra le bevande rientra proprio il caffè.

Ecco gli effetti benefici del caffè

Il caffè pare che sia in grado di ridurre il rischio di sviluppare una malattia. Previene diversi disturbi associati al diabete, come obesità e malattie cardiovascolari. Questo avviene grazie a delle sostanze organiche naturali note come polifenoli. Esse influenzano il metabolismo del glucosio.

Come se non bastasse la caffeina regola i livelli di glicemia agendo sulla secrezione dell’insulina. Tuttavia gli esperti raccomandano di non superare 400 mg di caffè in al giorno, dunque non andare oltre le quattro tazzine senza l’aggiunta di zucchero o di latte. A tal proposito è intervenuto il Presidente del Consorzio Promozioni Caffè, Dottor Michele Monzini, il quale si dichiara entusiasta di promuovere la cultura del caffè e il suo consumo consapevole.