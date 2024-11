Compra casa a 36 mila euro: ordini su Amazon ed è subito tua I Costa quanto una utilitaria, non aspettare un giorno in più

La crisi degli alloggi la combatti con Amazon. Sulla nota piattaforma case in vendita a 36mila euro, lo stesso prezzo di un’automobile.

Si sente spesso parlare di crisi degli alloggi, soprattutto nelle grandi città, quelle dove c’è lavoro o università, principalmente.

Il motivo è, sostanzialmente, una domanda che supera l’offerta. Ovvero troppe persone cercano case che non sono in numero sufficiente.

Vengono fuori così notizie che farebbero sorridere se non ci fosse da piangere. Come “appartamenti” di 11 metri quadri a oltre 2000 euro al mese di affitto.

Molto meglio acquistare una casa su Amazon. Per 36mila euro la ordini online e hai risolto il problema.

Compra casa su Amazon

Per tutte quelle persone che hanno difficoltà a trovare un’abitazione, è arrivata la risposta alle loro preghiere. Direttamente dal web. Oggi online si può comprare veramente di tutto, dallo spillo al killer a pagamento. Nel dark web, quella parte nascosta e accessibile solo a chi ha lo stomaco – e le capacità – di entrarci, è in vendita anche tutto ciò che è illegale.

Ma la parte buona, quella frequentata dalle persone normali, offre opportunità incredibili, basta solo saper cercare. E a saper cercare cosa si può trovare? Una casa. Su Amazon. Chi lo avrebbe mai detto? Allo stesso prezzo di un’automobile.

L’incredibile sorpresa

Su Amazon puoi acquistare case di diverse misure e diversi prezzi, anche molto bassi. Si tratta di prefabbricati modulari in metallo o altro materiale. Per esempio una casa con bagno, cucina e a cui si possono aggiungere poi altri moduli ovvero camere, con tanto si grazioso porticato, costa come base circa 8000 euro.

E per circa 40mila euro puoi acquistarne una a due piani, con ben 4 camere da letto. E sempre per circa 8000 euro potrai acquistare una “squisita casa prefabbricata con 3 camere da letto[…] Perfetta per chi cerca un rifugio elegante ma pratico. […] entra e sarai accolto da una cucina completamente attrezzata e da una zona soggiorno, progettate per massimizzare lo spazio e la funzionalità. Materiali di alta qualità e attenzione ai dettagli assicurano un’esperienza di vita lussuosa, completa di tutti i comfort di cui hai bisogno per sentirti come a casa”. Tutto ciò che cerchi, con la possibilità di aggiungere spazio. Devi solo avere un po’ di terra dove costruire la tua casa e armarti di pazienza per montarla. Ma vuoi mettere la soddisfazione di poter poi dire “questa l’ho fatta io con le mie mani”? Tutto questo su Amazon. Incredibile.