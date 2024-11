Devi riverniciare l’auto? Occhio ai costi, rischi di andare al ‘mare con tutti i panni’

Riverniciare l’auto può essere una spesa molto onerosa, meglio valutare bene dove e come farlo per evitare brutte sorprese.

Può succedere purtroppo. Un urto, un graffio particolarmente profondo. E l’auto deve esser riverniciata. Di certo non per un vezzo.

La vernice dell’auto con il tempo cambia la sua struttura. Può scheggiarsi a causa di danni accidentali, come detto, ma con l’esposizione agli agenti atmosferici tende comunque a opacizzarsi o svanire nel tempo.

Per questo motivo si rende necessario riverniciarla totalmente, anche per proteggerla dalla ruggine. Ma quanto costa?

Dipende da diversi fattori, dalle dimensioni dell’auto fino al tipo di vernice scelta. E possono essere molto alti. Proviamo a scoprire quanto.

Riverniciare l’auto: i costi

Al di là del tipo di vernice – lucida o metallizzata ha un costo maggiore – e della grandezza dell’auto, che ovviamente più è grande, più vernice verrà impiegata e più il prezzo sarà alto, occorre considerare anche altri fattori. Come il costo della manodopera e la città in cui si svolge il lavoro.

Per risparmiare, nel caso la zona da riverniciare non sia troppo estesa o si abbia comunque una certa manualità, si può sempre decidere di procedere da soli. In questo caso serviranno pennelli, una pistola a spruzzo, materiale protettivo per se stessi e per l’ambiente circostante. E ovviamente la vernice. Il costo complessivo può arrivare a 300 euro. Che sono molti di meno rispetto ad un professionista.

Valuta le opzioni

Secondo motori.money.it considerando solo i costi degli addetti ai lavori possiamo spendere, per una verniciatura parziale dal carrozziere, circa 300-500 euro. Per una verniciatura dal carrozziere per auto medio-piccola invece si va da 600 a 1.500 euro, mentre in caso di auto grande i costi vanno da 2.000 a 3.000 euro. Discorso diverso se decidiamo di agire in autonomia. Le spese previste sarebbero circa 100-200 euro per una verniciatura parziale fai da te, e circa 200-300 euro per una verniciatura completa fai da te.

Perché costa così tanto è dovuto al fatto che il carrozziere deve smontare tutte le parti, carteggiarle per farle tornare al loro colore originale, stuccare eventuali graffi per rendere le superfici uniformi e lisce. Dopodiché si passa una mano di primer per far aderire la vernice, un secondo carteggio e infine la verniciatura. Una volta terminato, viene passata la levigatrice per lucidare la carrozzeria. Un lavoro lungo che richiede tempo e mano d’opera, e per questo ha un costo elevato. A cui si aggiunge quello della vernice. Conviene come sempre prima di affrontare una spesa simile farsi fare più di un preventivo.