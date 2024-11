Dieta salva colon: proteggiti a tavola, questi cibi ti sono alleati, ascolta i consigli del medico e… della nonna

Mangiare bene per evitare problemi al colon. Alcuni cibi sono alleati della tua salute, proteggi l’intestino con la dieta.

È un pezzo dell’intestino, il colon. Per l’esattezza l’ultimo tratto, e svolge un ruolo molto importante nel nostro corpo.

Assorbe acqua e sali minerali attraverso l’alimentazione e produce gli scarti che andiamo poi a espellere attraverso le feci.

I microrganismi che abitano tutto il nostro corpo si chiamano microbiota, e nel colon hanno anche una funzione difensiva. Ma quando la cosiddetta flora intestinale non funziona bene, ce ne accorgiamo subito. Diarrea, stipsi, crampi: questi i principali sintomi.

Ma per prenderti cura del tuo colon devi sapere cosa mangiare. Scopri gli alimenti alleati dell’intestino e non avrai più problemi.

Colon: prenditene cura mangiando bene

Innanzitutto per evitare problemi al colon la prima cosa che i professionisti raccomandano è di evitare i cosiddetti FODMAP, ovvero tutti quei cibi che fermentano e causano infiammazione nel nostro corpo. Tra questi i legumi, gli alimenti ricchi di lattosio, lo zucchero da tavola, alcuni cereali come il frumento, quindi pane e pasta. E ancora alcune verdure come ad esempio i broccoli, i funghi, i cavoli, gli asparagi e alcuni insospettabili come il finocchio, la cipolla e l’aglio.

I consigli delle nostre nonne poi riguardano proprio l’assunzione dei legumi. Alimenti molto importanti, ricchi di fibre, per molti però sono poco digeribili, e comunque producono gas. Non possiamo quindi eliminarli dalla nostra dieta, quindi c’è un modo per renderli più leggeri. Prima di cuocerli bisogna tenerli a bagno per almeno 12 ore. Ma molto meglio sarebbe farli germinare fino 5 giorni. In questo modo le sostanze nutritive aumentano considerevolmente e diventano molto più digeribili.

I cibi alleati

Mentre i cibi alleati del colon, gli alimenti che aiutano a prendersene cura e mantenerlo funzionale e in forma sono le fibre che combattono la stitichezza, ma senza esagerare nelle quantità. Le verdure, che siano crude o cotte. Anche queste contengono le fibre e in più i minerali che vanno a nutrire la flora intestinale e combattere le infiammazioni. E poi anche i cereali senza glutine. Che non va demonizzato né eliminato dalla propria dieta se non abbiamo particolari problemi.

Ma un’alimentazione a basso contenuto di glutine serve ai soggetti che hanno diarrea cronica. Meglio preferire quindi riso integrale, grano saraceno e alcuni cereali come la quinoa. Così come preferire il pesce alla carne, che deve comunque essere a basso contenuto di grassi. Tra le spezie, la curcuma è un potente antinfiammatorio naturale: usala per condire i tuoi piatti tutti i giorni.