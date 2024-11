Bollette a ‘zero’, si può: hanno inventato il tasto magico per tagliare drasticamente i consumi I Con quel che risparmi, a Natale ci scappa il regalone

Azzerare i consumi con un semplice tasto? Si può, se sai come fare e dove si trova. E con i soldi risparmiati ti fai un regalo per Natale.

Le bollette sono la croce degli italiani. Una voce di spesa che pesa sul bilancio familiare al pari di affitto e mutuo.

Un peso gravoso che non si può però evitare. Purtroppo. Non c’è modo di non pagare il consumo di energia elettrica e di gas. A meno che non li utilizzi. Ma questo significherebbe utilizzare metodi alternativi ove possibile. E purtroppo non sempre è possibile.

Quello che tutti possiamo fare però è cercare di limitare i consumi per non far lievitare le bollette. Contenere i costi, insomma.

E come fare? Ci sono alcuni modi, e uno di questi è un tasto magico che ti basta schiacciare per azzerare le bollette. Scopri di cosa si tratta.

Bollette a zero con il tasto magico

Soprattutto in vista dell’inverno diventa più che mai necessario cercare di scoprire nuovi modi per poter tagliare le spese delle bollette, sia quelle dell’energia elettrica che quelle del gas legate al riscaldamento. Il motivo è ovvio. Le giornate si accorciano, e la luce viene tenuta accesa più a lungo rispetto all’estate, quando possiamo approfittare di quella naturale del sole. E questo incide sui consumi. Come incidono i riscaldamenti tipo stufe e condizionatori.

Mentre i consumi del gas salgono per chi – e sono ancora tantissimi – usano per riscaldarsi i termosifoni con caldaia a gas, appunto. Ma del resto dobbiamo pur scaldarci, non possiamo certo fare senza. Ecco che viene in nostro soccorso il tasto magico di cui sopra. Dove si trova? E come funziona?

Taglia i costi in questo modo

Il tasto “magico” di cui parliamo altro non è che quello sulle valvole termostatiche. Si tratta di un piccolo apparecchio che viene applicato su ogni termosifone di casa, e ne controlla la temperatura. In questo modo si può stabilire una temperatura diversa per ogni ambiente della casa. Più caldo dove serve, per esempio nel bagno e nelle camere da letto, e meno in cucina, dove già fornelli e forno mantengono un bel tepore. O nei luoghi poco frequentati o di passaggio, come uno studio o il corridoio.

Con un semplice tasto magico quindi, regolando le diverse temperature, possiamo contenere i consumi. E sebbene non possiamo arrivare ad azzerare le bollette, di certo possiamo abbassarle.