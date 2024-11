Termosifoni accesi, ma che bolletta: usa una semplice bottiglia di plastica e riduci i consumi I Tra due mesi il risparmio sarà visibile

Un trucchetto ideale se temi di spendere troppo per il riscaldamento: con una semplice bottiglia di plastica puoi risparmiare sui consumi.

Le temperature stanno effettivamente subendo un brusco calo dopo un caldo insolito nei mesi di ottobre e novembre. L’ansia dei cittadini ora si concentra tutta sulle bollette che arriveranno per il riscaldamento.

Sono diverse le famiglie che preferiscono vestirsi a strati piuttosto che accendere i termosifoni.

Questa è una delle strategie adottate per evitare bollette astronomiche.

Fortunatamente, però, ce ne sono altre che non prevedono il congelamento in casa: in particolare oggi parliamo di un trucchetto che prevede l’utilizzo di una semplice bottiglia in plastica.

Una bottiglia di plastica per non spendere centinaia di euro: starete caldissimi

Riscaldare la propria casa può essere un compito economicamente oneroso, specie se abitate in un ambiente ampio. Fattori che contribuiscono alla maggiore o minore efficienza nel termosifoni sono anche l’esposizione della casa e il livello di coibentazione o isolamento delle pareti. Non solo: il posizionamento del vostro appartamento se vi trovate in condominio è fondamentale, infatti se vi trovate tra più unità abitative tendenzialmente la vostra casa è più protetta dal freddo. Inoltre, l’appartamento potrebbe beneficiare dal calore proveniente da quelli circostanti.

Insomma, i fattori sono moltissimi: il trucco della bottiglia, comunque, può fare in modo di accelerare il riscaldamento dell’ambiente. In questo modo sfrutterete al massimo i vostri termosifoni con una riduzione significativa della somma in bolletta. Ecco come fare: bastano pochi passaggi.

Come attuare la strategia della bottiglia: non sprecare calore ed energia

Il trucco della bottiglia si basa su una semplice legge fisica. Bisogna semplicemente posizionare una bottiglia di plastica piena d’acqua vicino al termosifone acceso. La proprietà dell’acqua in relazione all’assorbimento e al rilascio di calore permette di sfruttare al massimo i termosifoni.

Ponendo una bottiglia piena di acqua in prossimità della fonte di calore, questa assorbirà il calore giungendo a una temperatura alta. In seguito, grazie a una proprietà di questo elemento, l’acqua rilascerà pian piano il calore accumulato. Se avete lo spazio necessario, è possibile utilizzare anche più bottiglie piene d’acqua. Le bottiglie devono essere riempite fino all’orlo e ben chiuse. Se adotterete questo accorgimento non sprecherete calore né energia, facendo un favore sia all’ambiente che alle vostre tasche. Infatti, in questo modo, è possibile tenere accesi i riscaldamenti per un tempo minore rispetto a prima dell’adozione di questa strategia, e ottenere un riscaldamento a basso impatto ambientale ed economico.