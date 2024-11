Scarica film gratis, funziona: è legale, ci metti un attimo, e vedi tutto quello che ti pare e piace

Nessun roaming né necessità di una rete internet funzionante: prepara tutti i film e le serie gratis per un ritiro nella natura.

Sono ormai moltissimi gli abbonamenti che gli utenti pagano per avere le serie tv e i film in streaming. Ultimamente, inoltre, molte piattaforme stanno aggiungendo la pubblicità, e la situazione è ormai insostenibile.

Fortunatamente c’è la possibilità di ottenere contenuti fruibili in modo gratuito.

Esiste, infatti, la possibilità di scaricarli senza costi.

Molti sottovalutano questa possibilità: è un modo per avere contenuti di intrattenimento a portata di mano in ogni momento. Una volta scaricati, infatti, non serve avere una rete internet: potete vederli dappertutto.

Contenuti multimediali tutti vostri e gratuiti: ecco come fare

Si tratta di un metodo totalmente legale, al contrario di quanto molti possono pensare. Infatti, ormai, la pirateria è punibile con multe molto salate, e la maggior parte degli utenti preferisce pagare un piccolo importo mensile piuttosto che ritrovarsi a sborsare centinaia di euro per una salata sanzione pecuniaria. Basti pensare a quanto sta accadendo con il cosiddetto “pezzotto” soprattutto in ambito sportivo.

Non tutti conoscono, però, la funzione download che numerose piattaforme propongono senza necessità di pagare ulteriormente. Non è necessario alcun supplemento: ecco, nel dettaglio, quali piattaforme offrono gratuitamente questa possibilità.

Fai così e li avrai sempre a disposizione: esiste una sezione apposita per scaricare tutto gratis

La stessa Netflix presenta la possibilità di scaricare gratuitamente i contenuti. Nonostante, infatti, abbia integrato la pubblicità negli abbonamenti base, dà ancora la possibilità agli abbonati di effettuare il download. Bisogna andare nella sezione apposita, denominata proprio download, e scaricare la serie o i film che ci interessa avere a disposizione. Una volta eseguita questa operazione, che è meglio effettuare avendo a disposizione una rete Wi-Fi, i contenuti che avete scelto saranno presenti e fruibili anche quando siete offline.

Il download è disponibile su tutti i dispositivi dove è attiva la piattaforma. Potrete, quindi, accedere alla sezione dedicata da pc, telefono o tablet. Netflix non è l’unica piattaforma a offrire questo servizio: anche Prime Video e quasi tutti gli altri servizi di streaming lo mettono a disposizione gratuitamente per gli abbonati. Anche se usufruite della funzione, il vostro piano e il costo mensile non cambiano. Probabilmente è meglio approfittarne: potrebbe darsi che prossimamente i servizi di streaming decidano di porre un prezzo anche per il download dei contenuti.