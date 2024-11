Hai un Quoziente Intellettivo bassissimo? Scoprilo analizzando questi 5 aspetti, non lo fa nessuno ma svelano tutto

Come capire il tuo quoziente intellettivo senza fare nessun test? Puoi analizzare 5 aspetti di te e scoprire se è molto basso o nella norma.

Tutti vorremmo essere considerati intelligenti. E molti lo sono anche più di altri. Non sono molto comuni, i geni, però ci sono.

Il quoziente intellettivo è un numero che indica il valore del funzionamento cognitivo. Ovvero quanto siamo intelligenti.

Per calcolarlo si usano una serie di test standard che misurano la capacità del soggetto di fare ragionamenti logici. La sua abilità.

Di contro, ci sono anche moltissimi che hanno un Q.I. bassissimo. La media è 100, ma come capire qual è il tuo punteggio senza fare test? Analizzando 5 aspetti comuni a chi non è particolarmente dotato.

Quoziente intellettivo: è basso se fai questo

Le persone con quoziente intellettivo basso hanno dei tratti in comune, delle abitudini che ne indicano le capacità cognitive. Per esempio, evitano la lettura regolare. Leggere aiuta a stimolare il cervello, migliora la comprensione e la capacità di analisi. Si dice non a caso che leggere apre la mente. Chi non ama dedicarsi a questa attività, anzi la rifugge, limita l’opportunità di espandere la propria conoscenza e comprensione di ciò che lo circonda. Possiamo assimilare a questa mancanza anche l’abitudine di informarsi esclusivamente attraverso i social media. Questo significa accettare passivamente le informazioni che arrivano da fonti non ufficiali, senza spirito critico e senza cercare di risalire alla fonte della notizia per capire se è vera. E quasi mai lo è.

Le persone con Q.I. basso non amano fare conversazioni profonde. Queste infatti richiedono impegno, apertura mentale e capacità di analisi e confronto. Molto meglio, per loro, dedicarsi ad argomento semplici, superficiali e banali come i pettegolezzi.

I tratti comuni

Tra le altre abitudini comuni a chi ha un quoziente intellettivo molto basso c’è la tendenza a vivere alla giornata senza progettualità a lungo termine. Le persone intelligenti e pratiche pianificano il loro futuro e si pongono degli obiettivi, e fanno di tutto per perseguirli. Di contro, quelle meno intelligenti non sanno cosa vogliono fare nella vita e possono prendere decisioni impulsive.

Infine anche gli hobby, o la loro mancanza, sono indicativi. Nessuna voglia di intraprendere attività complesse come puzzle, giochi di strategia e tutto quello che richiede un ragionamento critico o logico. Chi ha un basso Q.I. preferisce attività leggere e senza impegno, come guardare programmi televisivi semplici che non richiedono molta attenzione. Tutto questo non fa altro che rendere la mente sempre meno allenata al pensiero critico e analitico.