Se vogliono offenderti, ti diranno proprio così: le più famose frasi per umiliare gli altri senza alcun tatto o freno inibitorio

Le parole hanno un peso, e c’è chi le sa usare benissimo per umiliarti, offenderti e farti sentire in difetto. Le frasi più utilizzate.

Tutto ciò che diciamo ha un peso e può colpire un’altra persona anche se non è nelle nostre intenzioni.

Un’osservazione troppo personale, una critica non costruttiva, un consiglio non richiesto, hanno un peso.

Ma c’è anche chi le parole le sa usare fin troppo bene e cerca appositamente di ferire e umiliare gli altri per il solo gusto di farlo.

Alcune frasi sono ricorrenti, e anche se non sembrerebbe, sono usate apposta per farti stare male. Scoprile e non farti colpire più.

Le offese nascoste

Il grande e geniale Gianni Rodari, famoso soprattutto per le sue filastrocche originali, ne ha dedicata una proprio alle parole, che recita tra le altre cose “Abbiamo parole per fingere, Parole per ferire, Parole per fare il solletico. Andiamo a cercare insieme, Le parole per amare”. Le parole per ferire sono molte, e saperle riconoscere potrebbe evitarti sofferenze.

Ad esempio quando una persona, solitamente il partner, davanti ad una tua reazione assolutamente lecita ti accusa di essere “troppo sensibile” sta cercando di ignorare come ti senti e farlo passare in second piano. Sminuendolo e facendo sentire te sbagliato.

Le frasi più utilizzate

Colpire una persona in un punto debole e poi affermare ” era solo uno scherzo” è un’altra delle frasi più utilizzate per offendere impunemente. In questo modo il soggetto maschera il proprio comportamento offensivo dietro il presunto scherzo, riesce a sminuire l’altro e poi accusarlo anche di non avere senso dell’umorismo per capire lo scherzo. Non solo lo offende, ma lo fa anche sentire difettoso. Con un sorriso.

Un po’ lo stesso meccanismo che si usa quando una persona dice qualcosa di altamente offensivo e poi “sono solo sincero, dovresti apprezzarlo”. Come se la sincerità fosse una giustificazione per poter dire tutto ciò che passa per la testa, senza filtri. Deresponsabilizzando se stessi con la scusa della sincerità che tu non apprezzi. Insinuando così che la cattiveria e l’offesa che ti è stata rivolta è pensata da molti, ma nessuno ha il coraggio di dirti la verità, di dirtelo in faccia, mentre questa persona è riuscita a farlo. Dovresti anche ringraziarla per averti offeso. Capire la sottile arte dell’offesa mascherata è un passo importante ed è fondamentale per non lasciarti colpire dalle cattiverie di chi ama ferire gli altri per piacere personale.