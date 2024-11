Black friday sì o no: occhio alle truffe, ma se scavi bene ci scappano i regali di Natale un mese prima I Ascolta gli esperti

Il Black Friday è alle porte e sicuramente delle truffe saranno dietro l’angolo. Tuttavia con una buona ricerca si potranno fare ottimi acquisti.

Il Black Friday è il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento, ricorrenza che si festeggia negli Stati Uniti d’America. In linea generale si celebra il quarto giovedì di novembre. In realtà ciò non fa altro che anticipare la stagione dedita all’acquisto di regali natalizi.

In questi giorni le grandi catene commerciali non fanno altro che abbassare i prezzi per incrementare le vendite. In alcuni casi ci sono dei prezzi così vantaggiosi che si tratta di una corsa contro il tempo per coglierli al volo.

Ovviamente anche le catene commerciali italiane hanno preso esempio ed ecco che a breve si avrà la possibilità di portare a casa un abito, un elettrodomestico e tanto altro ancora a casa.

Nonostante tutto si consiglia a chi fa acquisti di stare attento perché la truffa può essere sempre dietro l’angolo pronta a svuotare i conti bancari dei malcapitati di turno.

Un Black Friday da urlo! Attento alle truffe

Secondo quanto riportato sul sito vanityfair.it pare che i malintenzionati abbiano in mente di sfruttare il periodo del Black Friday (quest’anno coinciderà con venerdì 29 novembre) per raggirare il prossimo. E’ probabile imbattersi in una truffa, ragion per cui sarebbe opportuno non abbassare la guardia.

Eppure, con un’accurata ricerca e senza farsi prendere dall’entusiasmo del momento, è possibile spendere poco facendo dei regali a dir poco sensazionali. Sicuramente se hai in mente di mettere sotto l’albero di Natale un pensiero per i tuoi cari allora non puoi non cogliere delle occasioni.

Dall’outfit alle borse, occhio ai prezzi!

Tra le occasioni da non perdere ci sono quelle inerenti alle borse. Andando nello specifico, sta andando a ruba quella del marchio Jimmy Choo dove eleganza e buon gusto si fondono. Il reale prezzo è di 1.550 euro e le caratteristiche sono le seguenti: rosso scuro, pelle di agnello, dettagli color oro, design trapuntato e applicazione interna con logo. Per il Black Friday il prezzo è calato a 775 euro.

Non mancano all’appello le Adidas Gazzelle Indoor donna disponibili dal 36 fino al 39 con spedizione gratuita. Il prezzo originale era 119,99, ma con lo sconto del 25% saranno tue a 89,99 iva inclusa. Per coloro che amano lo stile classico è allo stesso tempo elegante c’è il maglione passe-partout di Chinti e Parker con sfumature neutre. Il prezzo originale è 531 euro, ma con lo sconto del 60% è calato a 213 euro euro. Infine ci sono la borsa spalla Jacquemus a 621 euro, il maglione con fiocco Arket a 58 euro il piumino cropped in shell trapuntato Acne Studios a 395 euro.