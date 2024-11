Se ha smesso di amarti ti dirà proprio questo: ecco le frasi tipiche dell’addio che spesso non riesci a riconoscere in tempo

Lasciati all’improvviso: c’erano tanti segnali che avreste potuto cogliere, ecco le frasi di chi sta per porre fine alla relazione.

Le relazioni amorose sono più semplici di quanto possiamo pensare, ma troppo spesso nel corso della crescita non ci vengono spiegate alcune dinamiche fondamentali che le caratterizzano nella maggioranza dei casi.

Lasciarsi, specie dopo anni, non è mai facile.

Troppo spesso essere lasciati da chi ancora si ama ci fa precipitare in un tunnel di solitudine.

Tristezza e amarezza sono sensazioni che è difficile evitare in questi casi, ma ponendo attenzione alle parole del partner è possibile intravedere la presenza dell’intenzione di essere lasciati e fare pace con questa idea prima che avvenga.

Lasciare, essere lasciati: è difficile da entrambe le parti, ecco i segnali di chi lascia

A illuminarci è la psicologa Ana Maria Sepe, che ha scritto un articolo su questo tema su psicoadvisor.com. Imparare a leggere i segnali e comprendere le parole che ci vengono dette dal partner è utile in varie situazioni. La comprensione, infatti, è alla base di ogni tipo di rapporto, da quello genitoriale, amicale, fino alla relazione amorosa. Per questo è sempre bene, a prescindere, allenare l’ascolto.

Ogni relazione è diversa, in virtù del fatto che le persone che sono all’interno di un rapporto sono uniche. Ciò non toglie, però, che vi siano alcuni universali da conoscere, che vengono codificati in modo simile in tutti i rapporti amorosi. L’esperta elenca alcune frasi che, se pronunciate dal partner, in genere non vanno a contribuire a un futuro roseo del rapporto.

Chi ti sta per lasciare potrebbe pronunciare una di queste frasi

Primo segnale è l’insulto. Le frasi che iniziano in genere con “Sei proprio un/a…” e che proseguono con un insulto sono il primo segno di allontanamento. Anche la frase “siamo troppo diversi” indica una sensazione di distanza che viene espressa dal partner.

Le affermazioni “ho da fare” o “non ho tempo” vanno a creare una immagine del partner che non ha più tempo né spazio per la relazione nella sua vita. Bisogna sempre ricordare che quando si ha desiderio di stare insieme si trova sempre un modo per farlo. Quando il vostro partner inizia a sfuggire in questo modo, spesso vuol dire che non siete più una sua priorità. Infine, se vi sentite spesso dire frasi tipo “Uffa, non mi va, mi annoio”, allora il partner sta esprimendo una sensazione di blocco del rapporto.