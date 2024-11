Castagne pronte in 5 secondi: il trucco incredibile per un autunno scoppiettante, tua nonna lo conosceva già

Sono il simbolo dell’autunno e in questo periodo non mancano sulle nostre tavole. Scopri come preparare le castagne in pochissimo tempo.

Assieme alla zucca, le castagne sono l’alimento simbolo dell’autunno. Non mancano sulle nostre tavole in questo periodo, e sono apprezzate da tutti.

Dolci e saporite, possono essere abbinate a tantissimi ingredienti per dare vita a piatti gustosi. Ma sono perfette anche come snack e spuntino. Infatti a differenza degli altri tipi di frutta secca contengono meno grassi e più carboidrati complessi e fibre. Il che le rende adatte a fornire energia senza provocare picchi glicemici.

Donano sazietà mantenendola a lungo, vitamine e sali minerali. Perfette sia pre-allenamento per fare il pieno di energia senza appesantirsi, ma anche dopo la sessione di allenamento per ristabilire le riserve di glicogeno, che fornisce energia immediata.

Comunque le guardi, le castagne sono ottime e utili. Bollite, arrostite, candite o unite ad altri ingredienti, piacciono a tutti. Ti suggeriamo un metodo per prepararle in pochissimo tempo.

Castagne pronte in pochissimo tempo: mai state così veloci

Le caldarroste sono il modo più comune per consumare le castagne. Street food invernale, magari servite assieme ad un caldo bicchiere di vin brûlé, sono tipiche di alcune città del nord.

Ma anche in casa puoi prepararle quasi allo stesso modo, impiegando però molto meno tempo. Buone, saporite e veloci da fare, ti serviranno praticamente solo loro.

Come si preparano

Per la ricetta velocissima che ti proponiamo ti servono mezzo chilo di castagne, 100 ml di acqua, sale. E basta. Come prima cosa devi inciderne la buccia con un coltello alla base nel senso della larghezza, sulla parte bombata. Questo passaggio è obbligatorio per evitare che scoppino durante la cottura a causa dell’acqua contenuta. Una volta incise tutte, sciacquale e lasciale in ammollo 5 minuti in acqua calda.

Trascorso il tempo scolale e trasferiscile in una padella antiaderente assieme a 50 ml di acqua, copri con il coperchio, dai una mescolata e lascia cuocere per 5 minuti a fiamma media. Scuotile ancora e aggiungi i restanti 50 ml di acqua

Infine scuotete nuovamente le castagne, aggiungete gli altri 50 ml di acqua, rimetti il coperchio e lascia cuocere altri 5 minuti a fuoco medio, quindi aggiungi il sale a piacere, mescola ancora e spegni il fornello. Come vedi ci vuole davvero poco per prepararle e il risultato ti stupirà. Si sbucciano in un attimo, sono buone, saporite e golose. Le castagne preparate in questo modo saranno il tuo segreto, andranno a ruba.