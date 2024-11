Ciotola di riso nell’armadio: il segreto del sorriso e della felicità ogni giorno, ecco il perché

Hai mai provato a mettere una ciotola di riso nell’armadio? Molti lo fanno e ritrovano il sorriso. Scopri perché.

Il riso è un alimento base per alcune popolazioni, basti pensare che in Bangladesh se ne mangiano circa 470 grammi al giorno a persona.

Inoltre sembra che i Paesi in cui viene consumato di più vi sia meno incidenza di obesità. Aiuta quindi a rimanere in forma. Sempre senza esagerare, ovvio.

Aiuta a disintossicare l’organismo dalle scorie e sembra avere anche proprietà antinfiammatorie. E non solo, a quanto pare.

Molti mettono una ciotola di riso nell’armadio e ritrovano il sorriso. Coincidenza? Scopri il motivo reale.

Ciotola di riso nell’armadio per ritrovare il sorriso

Il riso è buono sia come primo piatto, sia come contorno o accompagnamento per altri piatti. Sotto forma di farina è leggero e gustoso, e può essere usato per preparare biscotti o torte light. Alcune ricette lo vedono come ingrediente base e protagonista assoluto. Hai mai assaggiato per esempio la torta di riso? Tipico dolce emiliano, si prepara cuocendo il riso nel latte aromatizzato e poi unito a uova e zucchero. Delizioso.

Ma non è solo buono da mangiare. Ha anche molti altri utilizzi, come quello che lo vede posizionato in una ciotola nell’armadio. A cosa serve?

L’utilità del riso

Per quale motivo molti mettono una ciotola di riso nell’armadio? Per capirlo dobbiamo ricordare una delle sue qualità, ovvero la sua presunta capacità igroscopica. Sembrerebbe infatti in grado di assorbire l’umidità dall’ambiente circostante in cui si trova. Molti lo usano con questo scopo. Un vero e proprio rimedio della nonna. Hai sicuramente sentito il consiglio di chiudere il tuo smartphone o un qualsiasi dispositivo elettronico caduto in acqua, dentro un contenitore pieno di riso. Che ne assorbirebbe tutta l’acqua asciugandolo. E se è utile contro l’umidità, ecco spiegata la sua presenza negli armadi.

In inverno soprattutto, alcune case combattono contro umidità che provoca muffa, creando un ambiente poco salubre. Soprattutto dopo le piogge o comunque quando c’è umidità nell’aria, in casa può crearsi pericolosa condensa, che può a sua volta dare vita a muffa e funghi. Questi non solo rovinano i mobili e tutto ciò che è al loro interno. Fanno anche male alla salute. E quali sono gli ambienti più soggetti a umidità? Quelli chiusi come armadi e cassetti. Posiziona una ciotola di riso crudo al loro interno, o crea dei sacchettini, e ritroverai il sorriso perché non ci sarà più quell’orribile umidità che ti affligge.