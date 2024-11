Umidità e muffa in casa addio, non ti servono miracoli tecnologici ma solo la “pianta dei poeti”

Non spendere soldi aggeggi strani, la pianta dei poeti è tutto ciò che ti serve per eliminare l’umidità e la muffa in casa.

La muffa e l’umidità sono problematiche ricorrenti in alcune dimore, che si ripresentano puntualmente con i primi freddi, per poi sparire o attenuarsi in estate.

Non si tratta poi soltanto di un problema estetico, ma soprattutto di salute. Le spore della muffa infatti vengono respirate e possono causare asma, allergie e bronchiti.

L’umidità crea un ambiente insalubre, e soprattutto in mobili e armadi rovina anche gli indumenti e tutto ciò che vi entra in contatto.

Come combatterle? Puoi spendere soldi per acquistare aggeggi tecnologici, oppure puoi usare la pianta dei poeti.

Combatti muffa e umidità con la pianta dei poeti

La pianta dei poeti è originaria dell’Asia Minore, e molto diffusa nel mediterraneo. Un rimedio conosciuto e utilizzato già sia nell’Antica Grecia che nell’Antica Roma. Ha mille virtù, non solo quella di riuscire a combattere l’umidità.

Per esempio facendo bollire le sue foglie con alcuni cucchiai di bicarbonato crea un liquido che puoi utilizzare per ravvivare i colori sbiaditi degli abiti. Oppure puoi farne un infuso che rende i capelli lisci e setosi, o ancora puoi usarlo come riflessante o per curare la cute affetta da forfora. Ma, come anticipato, è ottima contro l’umidità in casa.

Le virtù sconosciute ai più

La pianta dei poeti è utilissima per combattere muffa e umidità in casa. Posizionala in un luogo ombreggiato, assorbirà l’acqua dall’aria e regolarizzerà il livello di umidità. Le sue proprietà assorbenti possono essere sfruttate anche con le sole foglie essiccate. Usale per riempire dei sacchettini di stoffa e posizionali negli armadi e nei cassetti, saranno anche dei profumatori.

Oppure brucia 2 o 3 foglie secche in un posacenere, senza esagerare e senza inalarne i fumi. Falle bruciare lentamente, saranno in grado di purificare l’aria e allontanare la energie negative. Inoltre il loro odore ha un effetto rilassante e calmante. Senza contare che è una pianta molto utilizzata anche in cucina. Curioso di sapere di che cosa stiamo parlando? La pianta dei poeti altro non è che la pianta dell’alloro. Così chiamata perché anticamente era considerata sacra e associata al dio Apollo, ovvero il dio delle arti. Inoltre essendo un sempreverde viene assimilato anche al concetto di immortalità. Come vedi l’alloro è una pianta davvero speciale che non dovrebbe mai mancare nella tua casa, né nella tua cucina.