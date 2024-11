Case prefabbricate… che ti consegnano a casa: Amazon super, batte tutti i record, l’incredibile nuova rete immobiliare

Il problema degli alloggi lo risolve Amazon. La casa prefabbricata la ordini online e ti arriva direttamente a casa da montare.

Negli ultimi anni si sente spesso parlare della crisi degli alloggi, ovvero della mancanza di case, che sono troppo poche rispetto alla richiesta.

Spesso poi quelle poche che ci sono vengono affittate a cifre spropositate. Migliaia di euro in cambio di pochissimi metri quadri.

Molti devono accettare una simile condizione, ma si tratta soprattutto di studenti fuori sede e lavoratori che si spostano lontani da casa.

Per chi invece vorrebbe formarsi una famiglia resta l’opzione dell’acquisto. Ma con i mutui odierni non è affatto facile. Con Amazon invece diventa possibile anche questo. Con pochi click – e pochi soldi – ti arriva la casa prefabbricata dove vuoi.

Amazon: in vendita le case prefabbricate

Online oggi si può acquistare di tutto. Anche una casa. La piattaforma di e-commerce più famosa al mondo e che vende di tutto, oggi ti spedisce dove vuoi anche una casa. Non importa che sia prefabbricata, è completa di tutto. Non è l’unico a vendere questo tipo di soluzioni, ma vuoi mettere la facilità e la comodità di comprare su Amazon? E poi costa veramente poco, rispetto a quanto offerto.

Puoi trovare soluzioni che partono da 10mila euro in su. Per esempio la casa prefabbricata della marca HI-TOUCH, che è composta da due camere da letto, una cucina, un bagno e un ampio soggiorno, cosa poco più di 18mila euro. Il tutto racchiuso in circa 37 metri quadri. Facile da montare, ma anche da smontare nel caso non la si voglia più.

La nuova frontiera immobiliare

Su Amazon è possibile trovare diverse soluzioni, anche modulari, adattabili alle nostre esigenze. Persino case di due piani. Per esempio quella di Generic, che viene così descritta: “la casa espandibile offre soluzioni su misura per soddisfare le diverse esigenze. La variante di 20 piedi comprende un soggiorno, un bagno, una cucina e due camere da letto, mentre il modello da 40 piedi offre soggiorno, bagno, cucina e tre camere da letto”.

Si tratta di un’elegante villino di quasi 50 metri quadri, a conti fatti. Venduto all’incredibile cifra di poco più di 3000 euro. Ovviamente prima di acquistare una casa prefabbricata bisogna procurarsi un terreno su cui poggiarla, edificabile. E richiedere i giusti permessi e autorizzazioni, in quanto si tratta a tutti gli effetti di una casa al pari di quelle tradizionali in muratura.