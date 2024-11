Come scoprire se tuo figlio/a ha fatto sesso per la prima volta I Rapporti sessuali e minori: privacy o precauzione, cosa deve prevalere

Sesso e minori, ecco come da genitore puoi scoprire se tuo figlia/o ha avuto rapporti per la prima volta. Tra preoccupazione e privacy ecco quale sentimento prevale.

Per molti genitori, la scoperta che il proprio figlio adolescente ha iniziato la sua vita sessuale potrebbe essere una fonte notevole sia di sorpresa che di preoccupazione. Il compito di ogni genitore è quello di fare in modo che il giovani arrivi pronto alle sue prime esperienze, anche se questo non toglie quel velo di preoccupazione proprio dei genitori.

Affrontare il tema della sessualità richiede una grande dose di delicatezza, trovando un equilibrio tra il desiderio di protezione e il rispetto della privacy del giovane.

Sappiamo bene quanto i ragazzi siano sempre eccessivamente esposti a informazioni e influenze esterne, che possono essere estremamente pressanti. I genitori svolgono un ruolo difficile e cruciale nell’offrire un’educazione sessuale che vada a promuovere la consapevolezza e il rispetto di se stesso e dell’altra persona.

Occorre quindi lavorare affinchè i propri figli siano in grado di parlare apertamente di temi legati alla sessualità, aprendo la propria mentalità e abbandonando il giudizio, per un rapporto di massima fiducia.

Educare senza invadere: l’importanza di una comunicazione aperta

Ogni genitore inizia ad accendere i propri campanelli d’allarme, quando vede un comportamento diverso da parte del proprio figlio. Si tratta di un modo di agire, tipico delle mamme e dei papà, che viene adottato fin da quando i figli sono piccolissimi. Una maggiore riservatezza o l’uso di un linguaggio diverso può essere un chiaro segnale che qualcosa sta cambiando, ma essere troppo invadenti potrebbe rovinare il rapporto di fiducia che con gli anni, si costruisce.

La scelta migliore sarebbe quella di creare un ambiente di dialogo sicuro e accogliente. Gli adolescenti hanno bisogno di un punto di riferimento per affrontare dubbi, curiosità o incertezze sulla sessualità, senza il timore di essere giudicati o controllati. L’educazione in tale ambito, inizia da quando sono piccoli, introducendo argomentazioni come il rispetto di sé stessi e degli altri, il consenso, il risvolto emotivo che i rapporti sessuali hanno su ogni persona. In questo modo si permette al ragazzo o ragazza, di vivere delle esperienze sessuali che siano sicure.

Privacy e precauzione: come capire se tuo figlio è pronto per la sessualità

Un genitore sarà sicuramente tentato di indagare su segnali fisici o sul comportamento del figlio, ma rispettarne la privacy è fondamentale. Tuttavia, quello che si può fare è comprendere se un adolescente sia o meno pronto ad affrontare una relazione intima. Inoltre è utile mantenere un dialogo costante e osservare eventuali cambiamenti di atteggiamento.

Piuttosto che scoprire “se” ha già fatto sesso, la priorità dovrebbe essere comprendere se ha acquisito le conoscenze necessarie per la protezione della propria salute e quindi per vivere in modo responsabile e rispettoso le relazioni. Il compito del genitore, ancora una volta, è quello di parlare chiaramente di temi quali le malattie sessualmente trasmissibili e i metodi di protezione.