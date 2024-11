A mai più rivederci, bollo auto: passa la legge, non dovrai più pagarlo I Basta dimostrare che ne hai diritto

Passa la legge che ti permette di non pagare mai più il bollo auto. Basta dimostrare di avere diritto all’esenzione.

Il bollo auto continua ad essere una delle tasse più odiate dagli automobilisti italiani, ma le nuove normative e alcuni incentivi regionali, permettono a sempre più persone possono di usufruire di esenzioni estremamente gradite.

In molte delle regioni italiane, chi possiede i requisiti non deve pagare il bollo. Un vantaggio economico non di poco conto, di cui si può beneficiare se si dimostra di averne diritto.

Le agevolazioni sono un passo molto significativo per quello che riguarda la mobilità italiana.

Vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti per beneficiare di questa opportunità e quali sono gli automobilisti che ne possono beneficiare.

Se sei tra i fortunati non paghi il bollo

Il bollo auto resta per il momento, uno degli obblighi, più odiati dagli automobilisti, ma anche quello su cui si sta maggiormente lavorando. Sono ormai diversi anni che si vedono cambiare le regole sia a livello nazionale che territoriale. Come in molti sapranno, il bollo auto è un’imposta che viene gestita dalle regioni, proprio per questo motivo è possibile che in alcune zone dell’Italia vigano regole differenti rispetto ad altre. Ci sono alcune regioni che hanno deciso di applicare un’esenzione permanente, che può essere sfruttata da chi è in possesso di specifiche automobili.

Occorre ricordare, inoltre, che nel caso in cui si soffra di disabilità è possibile richiedere, su tutto il territorio nazionale, l’esenzione per non pagare il bollo. Ci si deve recare presso gli uffici della Motorizzazione Civile e quindi compilare l’apposito modulo. Ma in questo caso l’automobile dovrà essere dotata di optional che permettano la mobilità del disabile. Questa solo una delle possibile di sfruttare l’esenzione dal bollo.

La tua automobile ti permette di non pagare il bollo

Tornando alla questione regionale, in Lombardia, ad esempio, i veicoli elettrici e a idrogeno possono godere di esenzione permanente, mentre in Piemonte si applica la stessa regola ai veicoli elettrici e ibridi con una potenza fino a 100 kW. Agevolazioni meno vantaggiose sono messe a disposizione dalla Sicilia e dalla Campania. Ma in linea generale, sul territorio italiano, le automobili elettriche sono esentate dal pagamento per i primi 5 anni dall’immatricolazione, 3 per le vetture ibride. Altre agevolazioni riguardano, invece, le auto alimentate a metano, GPL o idrogeno, soprattutto nel caso in cui presentino basse emissioni di CO2.

Per poter godere dell’esenzione dal bollo auto, occorre ricordare come anche l’età del veicolo gioca un ruolo fondamentale. Infatti, nel caso di veicoli recenti, essi potranno godere di un taglio della spesa se Euro 6. Sono poi esentate anche le auto d’epoca, con un’età superiore ai 30 anni.