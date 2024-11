WhatsApp, scoperto finalmente cos’è e a che serve questo segno: adesso tutti lo usano, è utilissimo in ogni momento

Nonostante WhatsApp sia l’app di comunicazione più utilizzata, non tutti conoscono la funzionalità di questo segno. Una volta scoperta ti stupirai.

Tutti sono concordi nel dire che Whatsapp sia l’app più utilizzata in assoluto per quanto riguarda la comunicazione. Infatti due ex dipendenti della Yahoo! decisero di investire i loro risparmi per questo progetto che nel corso del tempo ha riscosso un successo mondiale. Da allora tante cose sono cambiate, tenendo conto soprattutto delle esigenze degli utenti.

In questo modo le distanze geografiche si sono accorciate e anche chi non è vicino a noi è come se lo fosse. Questo è possibile non solo con chiamate, ma anche con videochiamate e tante altre funzioni introdotte anno dopo anno. Tuttavia al centro di ogni cosa c’è la privacy delle persone che si affidano a WhatsApp mettendo in secondo piano Telegram e Instagram.

All’inizio WhatsApp fu progettato solo per i dispositivi cellulari e poi in un secondo momento anche per i computer. Dal condividere solo scatti si è arrivati anche a inviare messaggi vocali istantanei e video di lunga durata. Come se non bastasse le funzionalità di base tendono sempre a essere rinnovate.

Per esempio tra un po’ sarà possibile registrare direttamente su WhatsApp i numeri senza andare necessariamente nella rubrica del dispositivo cellulare. Tuttavia quest’app è sempre una fonte di sorprese perché in tanti non la conoscono alla perfezione.

Novità in arrivo su WhatsApp

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it pare che ci sia un segno che risulta essere utilissimo per gli utenti che non riescono a farne a meno. Una volta scoperta a cosa serve sicuramente stravolgerai il modo di chattare.

Il discorso riguarda la messaggistica istantanea e la possibilità di personalizzare le schede di filtro. In questo modo WhatsApp sarà uno strumento più versatile e attraente per chi non può farne a meno.

Meno caos e più senso dell’ordine

In poche parole con l’aggiunta del segno + la gestione delle conversazioni diventa più ordinata e flessibile. In pratica si creano delle schede personalizzate secondo dei propri criteri e lo scopo è offrire maggiore autonomia nel gestire le chat. Si possono distinguere quelle di lavoro, di famiglia e delle amicizie. Così facendo si riduce il caos che a volte può causare un errore di invio.

Si deve solo aggiungere questo segno e scegliere un nome da dare alla nuova scheda e poi dopo inserirci i contatti che ne fa che ne devono fare parte. Al momento non è disponibile per gli utenti Android, ma solo per l’applicazione iOS.