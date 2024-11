Soldi in più in arrivo sul conto corrente a Natale: splendida notizia, ma non per tutti I Spettano solo a loro…

Sul conto corrente a Natale, sono in arrivo dei soldi che in pochi si aspettavo. Una bella notizia per molti dipendenti.

Si sta avvicinando molto velocemente il Natale. Sono tanti i lavoratori che inaspettatamente potrebbero ricevere una bella sorpresa e trovarla sul proprio conto corrente.

Considerando gli allarmi, in merito alla perdita del potere di acquisto degli stipendi, questa notizia sembra proprio essere la migliore in assoluto.

Il Governo italiano con le sue riforme sta cercando di offrire maggiori soddisfazioni a chi lavora come dipendente. Si vuole premiare l’impegno, l’essere in grado di raggiungere dei risultati sia personalmente che per quello che riguarda l’azienda in cui si presta sevizio.

Peccato che il riconoscimento, di cui si sta parlando, spetterà a una specifica fascia della popolazione. Vediamo allora, di cosa si tratta e chi potrà aspettarsi questo regalo extra in busta paga.

Aumenti e incentivi per pochi fortunati

Negli ultimi mesi, sono state avviate una serie di iniziative volte a riconoscere un contributo specifico ai lavoratori, al fine di spingerli a dare il proprio meglio sul posto di lavoro. Si mira quindi, a valorizzare il merito individuale e collettivo. Ci sono, ad esempio, alcune categorie di lavoratori che, proprio di recente, hanno potuto beneficiare di un rinnovo contrattuale significativo; questo rinnovo prevede aumenti generalizzati per i dipendenti, che si uniscono alla possibilità di ottenere premi annuali.

Sembra chiaro che non stiamo parlando del tanto chiacchierato Bonus di Natale. Oggi la nostra attenzione si è posata altrove, su una misura che è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009. Esso prevedeva la possibilità di erogare dei premi in grado di offrire un riconoscimento per premi sia per il lavoro individuale che i risultati ottenuti a livello di gruppo. Il decreto successivamente è stato modificato dal Ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo, con la Direttiva del 28 novembre 2023 e atti successivi. Nonostante le modifiche lo scopo è rimasto quello di incoraggiare un miglioramento continuo andando quindi a premiare chi si distingue per competenza e dedizione.

Un premio per molti dipendenti italiani

Il regalo di Natale a cui si sta facendo riferimento, altro non è se non il premio di produttività, riservato, attualmente, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione che con il loro impegno sono stati in grado di raggiungere obiettivi specifici o si sono distinti in ambito lavorativo. I premi in questione possono variare in base alla regione, all’ente e alle performance valutate. Si potrà beneficiare della sua erogazione, in maniera diretta, ricevendolo sul proprio conto corrente.

Si cerca quindi di valorizzare il merito e incentivando un miglioramento continuo. Una misura automatica, ma che spetta solo a coloro che soddisfano determinati criteri. In genere gli importi variano a seconda delle decisioni del settore, anche se in linea di massima, si aggira intorno al 2%.