Sono rimaste poche ore all’obbligo: scatta il nuovo divieto in strada, se non ti adegui la multa è una sassata

Poco il tempo rimasto per adeguarsi alle nuove regole. Se non si rispetta il nuovo divieto, quello che si rischia è una multa salatissima.

La normativa della strada cambia continuamente. Numerose le disposizioni a cui occorre abituarsi, che sono state pensate per garantire la sicurezza sulle strade italiane. Ci sono dei regolamenti che impongono attrezzature specifiche per poter circolare.

Con il nuovo Codice della Strada, che sta per essere approvato, chi non è in regola, verrà colpito duramente. Quindi è fondamentale conoscere e rispettare l’obbligo in questione se si vogliono evitare spiacevoli sorprese.

Se al prossimo posto di blocco non si viene trovati in regola, si rischia una sanzione salatissima.

I tempi per potersi adeguare alla disposizione stringono e gli automobilisti sembrano essere veramente preoccupati. Ecco cosa fare per non cadere nella trappola.

L’obbligo scatta a breve: cosa sapere per evitare sanzioni salate

La data da segnare sul calendario è il 15 novembre. Proprio in questo giorno su tutto il territorio nazionale arriva un nuovo obbligo destinato a chi si mette alla guida di un veicolo. La regola è pensata in maniera specifica per garantire sicurezza e scorrevolezza del traffico anche in condizioni meteorologiche difficili, infatti, è stato introdotto un obbligo ben preciso. Nei prossimi mesi ci saranno delle regioni in cui il termometro inizierà a scendere vertiginosamente e con ogni probabilità si vedrà comparire il ghiaccio sulle strade: questo le renderà particolarmente pericolose. Ecco che entra in gioco la legge italiana che prevede quindi, a partire dalla data che abbiamo indicato in precedenza e fino al 15 aprile dell’anno successivo, che tutti i veicoli siano adeguatamente equipaggiati al fine di riuscire ad affrontare condizioni di strada resa scivolosa da neve, pioggia o ghiaccio.

Il Codice della strada prevede delle sanzioni salate, per chi non rispetta questa normativa. Nel caso in cui al prossimo posto di blocco, si venisse fermati e non si risultasse in regola, le forze dell’ordine possono infliggere multe che oscillano tra i 41 e i 335 euro, a seconda della zona e delle condizioni di circolazione. Nel caso in cui la violazione avvenisse in autostrada, la sanzione potrebbe aumentare con la possibilità che venga sospesa la circolazione del veicolo.

Ecco di cosa si tratta: catene da neve o pneumatici invernali

A questo punto ci si chiede a quale obbligo ci si riferisce esattamente? La normativa di cui si sta parlando impone che dal 15 novembre fino al 15 aprile dell’anno successivo vengano utilizzati i pneumatici invernali o, in alternativa, le catene da neve, che devono essere sempre a bordo per poter affrontare con sicurezza le strade, anche in pieno inverno. Le conosciamo comunemente come gomme da neve e sono progettate per offrire all’auto aderenza e stabilità anche in condizioni meteo avverse. Si tratta di pneumatici in grado di offrire una sicurezza nettamente maggiore.

L’alternativa offerta dalla legge è quella di dotarsi di catene da neve, che devono essere sempre pronte all’uso. Esse possono essere installate al bisogno. Ignorare l’obbligo mette a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.