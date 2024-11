Bonus ‘feste’ per tutti gli italiani: Meloni eroga subito 155 euro a chiunque I Basta presentare domanda e ti entrano i soldi sul conto

Per goderti le feste puoi avanzare la richiesta di un bonus da 155 euro. Basta presentare la domanda per avere subito i soldi sul conto.

Il Natale si sta avvicinando, ce lo dicono le vetrine dei negozi che iniziano ad essere tutte addobbate, con le luci accese. Probabilmente per molti, lo spirito natalizio, ancora non ha bussato alla porta, ma questo non vuol dire che la stragrande maggioranza degli italiani, guardando gli alberi e le decorazioni, non si stia facendo i conti in tasca.

Gli esperti ci dicono che nonostante l’inflazione che ha portato i prezzi alle stelle, gli italiani non rinunceranno al loro shopping natalizio: quindi, via libera a dolciumi e regali, sopratutto per i bambini.

In media sembra che la spesa italiana si aggirerà intorno ai 223 euro a testa solo per i regali. Ma nonostante le stime, non sono pochi coloro preoccupati della situazione generale che devono affrontare.

Proprio in loro soccorso arriva Giorgia Meloni che propone un nuovo bonus. Qualcuno lo ha già denominato Bonus Pandoro e permetterà di avere 155 euro in più per le proprie spese natalizie.

I prossimi due mesi metteranno a dura prova le tasche degli italiani

Novembre e Dicembre saranno due mesi che metteranno a dura prova le tasche degli italiani. Tra il black friday e i regali, gli importi spesi saranno veramente notevoli. Semplice immaginare che nonostante le difficoltà economiche con cui si fanno i conti per tutto l’anno, nessuno vuole rinunciare a festeggiare al proprio Natale. Questo è il motivo per cui, questo nuovo bonus, veramente sostanzioso, ha fatto gioire tutti gli italiani.

Una bella notizia che permetterà di trascorrere i giorni di festa, con una serenità maggiore. Il bonus sarà fruibile da una fascia molto importante e consistente della popolazione. Un vero e proprio regalo da scartare sotto l’albero. Ma cerchiamo di capire come richiederlo e quando lo si riceverà.

Il bonus di Natale ha sorpreso tutti

A poter beneficiare del nuovo bonus introdotto da Giorgia Meloni, sarà una fascia della popolazione italiana spesso in difficoltà, ovvero i pensionati. Per loro un vero mese d’oro che gli permette di fare un regalo ai propri familiari. Il Governo ha pensato a loro, prevedendo questo bonus Pandoro di cui a breve si sentirà parlare.

Perchè nel mese di dicembre si avranno i tanti attesi aumenti delle pensioni. Erano in molti a non sperarci nemmeno più, invece, eccoli qui. Una somma di circa 155 euro a pensionato che si andrà aggiungere al cedolino. Ovviamente non dimentichiamo che proprio con l’assegno pensionistico del prossimo mese per tutti i pensionati arriva la tredicesima e per alcuni anche la quattordicesima.