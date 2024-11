Canone Rai in aumento: se vuoi evitarlo corri SUBITO a chiedere lo SCONTO, ma sbrigati, ti resta pochissimo tempo ormai

In aumento il canone Rai, se non vuoi pagare l’intero importo è il momento di chiedere lo sconto, non hai molto tempo a disposizione.

Quasi sul finire dell’anno, ecco che si inizia a parlare del Canone Rai e delle novità per quello che riguarda un’imposta che continua a far storcere il naso ai cittadini italiani.

Sono stati diversi gli interventi che su di esso si sono susseguiti e occorre ammettere che, ad oggi, i cittadini non possono di certo dirsi soddisfatti. Il Canone Rai viene pagato per il possesso e l’utilizzo di un apparecchio televisivo. Gli importi che ognuno versa annualmente sono indispensabili per le reti Rai, che li utilizzano per sovvenzionare le produzioni televisive.

Ma ovviamente, al cittadino italiano che provvede al suo pagamento, di certo questo non interessa. Sono ormai diversi anni che si chiede la sua eliminazione definitiva.

L’ennesima brutta sorpresa arrivata a ogni contribuente, proprio nelle scorse settimane, è quella di un aumento dell’importo da pagare nel 2025: insomma, si è ben lontani da non doverlo pagare mai più. Ma ci sarebbe la possibilità di avere uno sconto, ecco in che modo.

Sconto Canone Rai, cosa sapere a riguardo

Quasi in maniera inaspettata, per questo 2024 è stato possibile beneficiare di uno sconto sul Canone Rai. Dai 90 euro pagati nel 2023, si è passati a 70 euro. Probabilmente in molti ricorderanno che ad inizio anno, era stato promesso che lo sconto sarebbe rimasto e anzi, poteva anche aumentare. Invece, ecco la sorpresa, per il 2025 si torna a 90 euro, da pagare sempre con le stesse modalità. Quindi l’importo verrà diviso in rate mensili di 9 euro (10 rate) da pagare sulla bollette dell’energia elettrica.

Quest’ultimo è stato un altro elemento che ha fatto non poco discutere. Vedersi imporre il canone in bolletta è stato un colpo basso a cui, molti ancora non si sono abituati. In merito al Canone sono state veramente tante le promesse che poi, non sono state mantenute, ma si apre lo spiraglio per ottenere lo sconto, anche se i tempi stringono.

Cosa fare per ottenere le agevolazioni

Si ha tempo solo fino al 15 novembre per poter chiedere il frazionamento del pagamento del canone televisivo. Una possibilità questa, riservata solo ed esclusivamente a una specifica fascia della popolazione. Ovviamente le istituzioni vanno in aiuto a coloro che hanno un reddito basso e che non riescono a provvedere alle proprie spese, per loro sono previsti anche aiuti economici.

Tra i cittadini che si trovano spesso in difficoltà, ci sono i pensionati. Per loro si applica la possibilità di detrarre l’importo del Canone direttamente dalla pensione. Un modo che sembra essere efficace per gestire al meglio le proprie spese mensili.