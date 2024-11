Bonus disabili Legge 104: soglia invalidità dal 60%, boom di agevolazioni, LEGGI TUTTO, ecco cosa ti spetta di diritto

Si interviene sulla Legge 104, che permetterà di godere di un notevole bonus. La soglia da rispettare è quella del 60%, e arrivano le agevolazioni.

Si parla spesso di Legge 104, ma sappiamo veramente di cosa si tratta e cosa prevede? Si tratta della legge del 5 febbraio 1992 rubricata come legge-quadro per l’assistenza. Essa è stata introdotta per andare ad offrire una maggiore tutela a coloro che, affetti da una patologia grave, ottengono il riconoscimento della loro invalidità.

Essere invalido nella società moderna, non è di certo semplice, purtroppo sono tante le difficoltà a cui si deve far fronte e per questo occorreva una legge ad hoc, che provvedesse ad offrire tutela.

Proprio grazie alla Legge 104, coloro che sono stati dichiarati disabili, possono beneficiare di agevolazioni, aiuti e bonus. Possibilità queste che iniziano da una percentuale di inabilità riconosciuta, pari al 60%.

Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo e in che modo godere degli aiuti messi a disposizione di coloro che per la loro condizione di salute sono spesso in difficoltà.

Agevolazioni per la Legge 104

La normativa attualmente vigente, va a tutelare le persone affette da disabilità. Semplice immaginare che gli aiuti previsti crescono con l’aumentare della percentuale riconosciuta dalla commissione medica chiamata a giudicare la condizione del soggetto. La Legge 104 interviene per mettere a disposizione di tali persone agevolazioni economiche, fiscali e anche lavorative. Un quadro delineato affinché si possa riuscire ad avere una vita, quanto più serena possibile. Le agevolazioni previste riguardano sia la persona disabile che i caregiver, ovvero coloro che si prendono cura di un familiare con un handicap grave.

Per quest’ultimi è possibile godere di 3 giorni di permesso mensili, per potersi prendere cura del familiare disabile, assisterlo nelle sue attività quotidiane e accompagnarlo a eventuali visite mediche. Tale possibilità viene però concessa solo nel caso in cui venga riconosciuta un’invalidità grave al 100%. Diverse le previsioni per coloro che si sono visti riconoscere una percentuale di invalidità pari al 60%.

Una percentuale di disabilità bassa apre le porte alle agevolazioni

Quindi le agevolazioni maggiori sono concesse a coloro ai quali la commissione medica ha riconosciuto un’invalidità grave al 100%. Ma con percentuali minori si ha comunque la possibilità di beneficiare di aiuti e agevolazioni. Dal 74% si ha la possibilità di accedere alle forme di pensionamento anticipate, come l’APE sociale e la Quota 41.

Ma per coloro che si vedono riconosciuta un’invalidità pari al 60% si prevede la possibilità di accedere alle liste di collocamento mirato. Quindi si hanno maggiori possibilità di accedere a posti di lavoro appositamente messi a disposizione delle persone disabili, il cui selezionamento risulta essere più semplice.