Bonus 2025 per tutti, la Meloni va dritta in soccorso alle famiglie: per ottenere i soldi sul conto bastano pochi dettagli

Le famiglie hanno bisogno di aiuto da parte del Governo italiano e Giorgia Meloni ha deciso di lanciare loro un vero salvagente. Pochi dettagli per avere il bonus.

Quale miglior modo per iniziare la giornata, se non con la notizia di un bonus pronto per le famiglie italiane? Proprio in queste settimane Giorgia Meloni, in accordo con il suo team, sta lavorando alla nuova Legge di Bilancio.

Probabilmente questo è il compito più difficile da svolgere, per coloro che sono alla guida del nostro paese. Sappiamo bene quanto l’economia italiana non brilli di buona salute e riuscire a proporre un manovra che sia in grado di non scontentare quasi nessuno, sarebbe veramente un’impresa titanica.

Non è un compito facile, come si possa pensare, sono numerosi gli interessi nascosti dietro ad ogni manovra di bilancio. Innanzitutto quelli dei cittadini, che vorrebbero un maggior sostegno dallo Stato. Dall’altra parte della barricata, invece ci sono gli interessi del Governo che ha il compito di far quadrare i conti.

Se molti bonus verranno eliminati, altri verranno confermati, ecco quali.

Ancora bonus a favore delle famiglie italiane

Purtroppo sono ancora tanti i cittadini italiani che si trovano in difficoltà economica. Le famiglie del nostro paese fanno fatica a far quadrare i conti e in alcuni casi, addirittura, non riescono a far fronte a tutte le spese tra cui canone di locazione, mutuo e bollette. In una situazione di questo genere, è indispensabile che lo Stato stesso intervenga a favore dei suoi cittadini affinchè, possano essere concessi aiuti ai più bisognosi. Questo lo spirito che sta muovendo gli addetti ai lavori per quello che riguarda la nuova Legge di Bilancio.

Molti bonus, purtroppo, non sono stati rinnovati, altri invece hanno trovato conferma nel sistema economico italiano. In particolare questo specifico bonus avrebbe permesso a molti di tirare un sospiro di sollievo. Le somme spettanti alle famiglie riguarderebbero le tanto odiate bollette.

Tutti i dettagli per ottenere il bonus

Il bonus a cui ci si riferisce è quello per la bolletta di luce e gas. Per poterne beneficiare l’utenza deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare e l’ISEE non deve superare i 9.500 euro all’anno, nel caso in cui si abbia fino a un massimo di 3 figli, 20 mila euro se invece si hanno almeno 4 figli.

La fornitura, infine, deve essere ad uso domestico e deve essere attiva. Per quello che riguarda poi il gas, il contatore installato non deve essere di classe superiore ai G6. Solo rispettando tali requisiti sarà possibile beneficiare del bonus previsto anche per il 2025.