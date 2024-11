Se hai più di 60 anni, il Governo Meloni ti riempie di soldi: ufficiale la MANOVRA, il bonus è tuo con uno schiocco di dita

Ormai è ufficiale la manovra del Governo Meloni, se hai già superato i 60 anni potrai avere una pioggia di soldi nelle tue tasche.

Ad oggi è possibile affermare che in Italia ci sono ancora fasce della popolazione, che risultano essere più deboli delle altre. Nonostante l’importante lavoro che ogni anno, chi è al comando svolge, ci sono cittadini che vivono appena sopra alla soglia di povertà.

Un argomento questo che indigna ognuno di noi, ma su cui, purtroppo, intervenire non sembra affatto semplice. L’attuale Governo, con Giorgia Meloni a capo, sta lavorando duramente per migliorare la situazione.

Non è certo un caso se, in questi anni di legislatura, sono state intraprese numerose misure a favore, ad esempio, sia delle famiglie più numerose, che dei disabili.

Su coloro che sono più deboli, si sono accesi i riflettori. Tra i soggetti meritevoli di particolari attenzioni, non potevano di certo mancare gli anziani, per cui sono previsti, interventi ad hoc.

Se hai più di 60 anni puoi godere di questo bonus

Proprio in queste settimane si sta lavorando sulla nuova Legge di Bilancio. Negli ultimi giorni, si stanno susseguendo notizie a riguardo, alcune delle quali non sembrano affatto incoraggianti. Considerando le difficoltà economiche in cui naviga il nostro paese, non stupirà di certo sapere che la spesa per il bonus è stata notevolmente ridotta. Basta pensare che verranno tagliati gli investimenti per il settore automotive, a favore della difesa. Tagli che stanno preoccupando la popolazione, che non vorrebbe trovarsi a fare i conti con ingenti somme di denaro in meno.

Negli scorsi anni, sono stati proprio i bonus a dare respiro ai cittadini, offrendo un aiuto importante. Al momento, quello di cui si è certi è che, la fascia della popolazione che si posiziona dai 60 anni in su, potrà godere di aiuti economici veramente importanti.

A favore degli anziani del nostro Paese

Non ce ne vogliano gli ultrasessantenni se li chiamiamo anziani. Considerati la ricchezza del nostro Paese, devono essere tutelati, con misure speciali. Innanzitutto per coloro che hanno superato i 67 anni è previsto un assegno mensile di 544 euro circa. Si tratta di quello che viene definito come Assegno Sociale, in sostanza una mini pensione che spetta a coloro che non hanno raggiunto il minimo contributivo e vivono in condizioni economiche disagiate.

Oltre a questo, per coloro che hanno superato la soglia dei 70 anni, è prevista l’esenzione dal ticket che altrimenti dovrebbe essere pagato sia sui medicinali che sulle visite specialistiche. Inoltre si prevede la possibilità di avanzare richiesta per non pagare il Canone Rai.