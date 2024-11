Tasse CANCELLATE: addio a Imu, Canone Rai e TARI tutte insieme: basta avere questo documento e non cacci più un solo euro

Potremo finalmente dire addio all’IMU, al Canone Rai e alla Tari. Ma per farlo occorre essere in possesso di questo documento.

Imu, Canone Rai e Tari sono 3 sorelle che non lasciano scampo alle tasche degli italiani. La prima delle 3, l’Imu, viene pagata se si posseggono degli immobili diversi dalla propria abitazione principale. Probabilmente alla base della sua esistenza, c’è l’idea di fondo che se si posseggono immobili si sia ricchi. Una credenza popolare ormai caduta da tempo.

Contro la seconda, il Canone Rai, non si può proprio combattere ad armi pare. Per quest’anno è stata gentilmente concessa una riduzione dell’importo da pagare, si è passati da 90 euro a 70 euro, ma per il 2025 si torna a salite.

Infine la cara Tari, la tassa per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, probabilmente quella che accumuna il numero maggiore di cittadini italiani.

3 spese che ogni anno tolgono denaro agli italiani, in misura diversa, ma comunque determinante. Ma se ti dicessimo che basta un solo foglio per non doverle pagare mai più?

Un solo foglio, ti esonera dalle tasse

Conoscere la disciplina tributaria, si rivela indispensabile se si vuole risparmiare sulle tasse da pagare. Per questo motivo, provvedere con dei chiarimenti in merito, potrebbe essere veramente determinante. Sappiamo bene quanto il peso fiscale si faccia sentire sul budget di ogni singola famiglia e riuscire ad alleggerirlo è molto più importante di quello che si possa pensare. Nonostante si creda che il Governo italiano, non vada mai a favore del cittadino, sono previste misure specifiche per riuscire ad aiutare quelle che sono le fasce più deboli del nostro Paese.

Questo è lo spirito su cui si basa la possibilità di non provvedere al pagamento di queste 3 imposte. Per evitare di dover far fronte a queste importanti spese, è indispensabile essere in possesso di uno specifico requisito.

Un certificato che attesti di poter godere di sconti ed esenzioni

La legge che interviene in merito è la 104, ovvero quella espressamente pensata per riuscire a far valere i diritti delle persone disabili. Una delle fasce della popolazione più debole in assoluto, ha diritto a chiedere l’esenzione dal Canon Rai. Lo stesso vale anche per la Tari, come previsto dal nostro stesso governo.

Chi è quindi affetto, da una disabilità molto grave, può godere di una serie di aiuti da parte dello Stato italiano che con il suo sostegno, prova a proteggerli da eventuali problematiche. Per chi risiede all’interno di strutture sanitarie è prevista l’esenzione IMU. Infine vengono agevolate anche le tasse universitarie, ridotte al 66%.