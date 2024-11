Tredicesima 2024, questo Natale raddoppia: stipendi e pensioni più alte per tutti, ecco le vere cifre che ti spettano

Questo Natale si raddoppia, la Tredicesima del 2024 sarà molto più alta e a beneficiarne saranno sia dipendenti che pensionati.

Per questo Natale sono previste ottime notizie sul fronte economico tanto per i lavoratori che per i pensionati. Si tratta di maggiori possibilità che vengono messe a disposizione di buona parte dei cittadini, grazie a incentivi e agevolazioni.

In questo modo gli importi degli stipendi e delle pensioni, per il mese di dicembre 2024 risulteranno essere molto più sostanziosi, offrendo alle famiglie la possibilità di affrontare le festività con un maggior margine economico.

A permettere di godere di questo beneficio saranno la tredicesima e i bonus aggiuntivi. Ma cerchiamo di comprendere meglio di cosa si sta parlando.

Considerando la vasta platea interessata alla questione, andiamo ad approfondire quelli che sono i criteri di assegnazione e gli importi.

Le vere cifre della tredicesima 2024: ecco gli importi totali

Il mese di dicembre per gli italiani vuol dire un numero maggiore di spese, ma anche la possibilità di beneficiare di importi maggiorati. In questo 2024 i lavoratori dipendenti e i pensionati potranno vedere cifre più alte rispetto agli anni precedenti. Innanzitutto occorre considerare che la somma complessiva della tredicesima varia in base all’importo che si percepisce come stipendio o come pensione, con un importo aggiuntivo che può incrementare di alcune centinaia di euro il totale. Per quello che riguarda un lavoratore dipendente con reddito medio, ad esempio, la tredicesima sarà calcolata in proporzione alla retribuzione annuale, mentre per i pensionati si terrà conto del trattamento percepito.

Gli importi aumentati a cui gli italiani avranno accesso, offriranno un margine economico maggiore per affrontare le festività con maggiore serenità. Semplice immaginare come per le famiglie con redditi bassi o per chi ha figli a carico, le risorse aggiuntive di cui stiamo parlando, rappresentano un supporto concreto indispensabile.

Come si calcolano tredicesima e bonus natalizio per pensionati e dipendenti

Quindi per i lavori dipendenti ma anche per i pensionati la tredicesima si rivela essere un’entrata fondamentale per il bilancio di fine anno. Nel 2024, oltre alla tredicesima ordinaria, ci saranno alcune categorie che potranno avere sul proprio conto un bonus natalizio che incrementa ulteriormente l’importo complessivo. Ci si riferisce al bonus di 100 euro che si riceverà con la busta paga di dicembre, che si andrà ad aggiungere a stipendio e tredicesima. Un bonus pensato per andare a sostegno delle famiglie che hanno dovuto fare i conti con l’aumento del costo della vita. Considerando che la tredicesima non è tassabile e che ad essa si aggiunge il bonus, si potranno raggiungere o superare i 1.000 euro, avendo a disposizione un ulteriore supporto economico in un periodo dell’anno ricco di spese.

Ricordiamo infine che il bonus è destinato a coloro che rientrano in fasce di reddito fino a un massimo di 28.000 euro annui e che hanno almeno un figlio a carico. Ottime notizie anche sul fronte 730, infatti nel mese di dicembre si concludono i conguagli, elemento che andrà ad aumentare ancora di più il denaro a disposizione degli italiani.