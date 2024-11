WhatsApp addio, nel 2025 sparisce definitivamente I Disabilitato sui telefoni, non funzionerà più qualunque cosa tu faccia

Purtroppo bisognerà fare a meno di WhatsApp a partire dall’anno prossimo. Ma cosa sta succedendo? Andiamo subito a scoprirlo.

WhatsApp nel 2014 fu acquistato da Facebook per i risultati inaspettati ottenuti da quando fu proposto da due ex dipendenti della Yahoo. In realtà non tutti sanno che Jam Koum e Brian Acton inviarono la candidatura per lavorare con Facebook, ma furono poi respinti. Di conseguenza decisero di mettere da parte i loro risparmi per investire su questo progetto.

Non avrebbero mai immaginato di avere un successo planetario e a tal proposito, per non deludere gli utenti, ogni giorno si introducono delle novità. All’inizio si potevano inviare foto e messaggi vocali per poi arrivare a condividere documenti e a inviare dei video e messaggi vocali anche istantanei.

Per non parlare delle novità sui gruppi WhatsApp. Non solo è possibile decidere se entrarne a far parte o meno, ma anche uscire senza che gli altri lo notino. Inoltre pare che arriverà una nuova funzione che consiste nel salvare un numero di cellulare direttamente su WhatsApp senza necessariamente ricorrere alla rubrica.

Purtroppo non tutti d’ora in poi potranno usufruire di una delle chat più utilizzate negli ultimi anni. Ebbene sì, qualcuno sarà costretto a dire addio a WhatsApp. Ecco come stanno realmente le cose.

WhatsApp, l’addio è inevitabile

Dovranno dire addio a WhatsApp coloro che hanno cellulari con il sistema operativo KaiOS, un sistema molto semplice che ha esclusivamente funzioni di base come telefonate e SMS. Tuttavia chi è in possesso di questi dispositivi cellulari hanno con il tempo imparato a utilizzare la chat di WhatsApp.

Andando nello specifico, quali sono quelli che non avranno più accesso? E fino a quando si avrà tempo di rimediare, onde evitare di perdere i contatti con il mondo circostante? La risposta è immediata.

Ecco i cellulari che non avranno più WhatsApp

Secondo quanto riportato sul sito money.it tra i cellulari che sono inclusi nel discorso c’è il Nokia 8110 4G. Ha un design classico con uno spessore di 14,9 mm. Ha una fotocamera da 2 megapixel con apertura con fotocamera frontale da mpx. È fornito di Bluetooth e si collega alle reti LTE, HSPA, HSUPA per la navigazione su Internet.

A seguire c’è il Nokia 2760 Flip, lanciato nel mercato nel 2007 con peso 81 g. Ha una durata di batteria di 7 ore in chiamata e di 14 giorni in stand-by. La connettività viene tramite Bluetooth e con compatibilità software Java Me. Infine c’è l’Alcatel Go Flip. Dotato di memoria interna ed espandibile, pesa 133 grammi la dimensione dello schermo è di 2,8 pollici.