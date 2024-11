Hai un bebè? Ti diamo 2000 euro: il Governo approva, soldi SUBITO disponibili, ecco come averli senza alcuna fatica

2000 euro subito disponibili per chi ha un bebè. Il governo ha finalmente approvato la riforma che offre questa possibilità alle famiglie.

Le statistiche ci dicono che da diversi anni, la crescita demografica è estremamente vicina allo zero. Si sta diventando quindi, un paese di vecchi e questo processo preoccupa, non poco, veramente tutti.

I primi a nutrire un sentimento di ansia rispetto al futuro, sono coloro che al Governo, ogni anno, lavorano alle manovre economiche. La stessa sensazione che hanno le coppie italiane, divise tra il desiderio di voler allargare la famiglia e quello di dover affrontare una serie di spese che potrebbero creare uno squilibrio economico non indifferente.

In questa prospettiva, le nascite sono diminuite e il Governo cerca di creare una controtendenza.

Se è l’aspetto economico a preoccupare maggiormente, allora non si può far altro che offrire un aiuto alle famiglie italiane, pensando a un bonus ad hoc per i neogenitori.

Con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale, è stato detto addio a una serie di bonus, che negli anni passati, permettevano di affrontare le spese, con maggiore serenità. Con la nuova riforma, si starebbe lavorando, affinché sia possibile offrire ai neo genitori, un sostegno economico maggiore. Questo è il motivo per cui, si vocifera dell’introduzione di un bonus che sicuramente, sarà di grande aiuto per le coppie che avranno un bambino nei prossimi mesi.

Si spera quindi che con l’introduzione di un aiuto economico maggiore, si possa finalmente, vedere l’Italia uscire, dalla crescita zero in cui si trova da troppo tempo. Per lo stesso motivo si sta anche provvedendo a modificare l’Assegno Unico Universale. A conti fatti, le famiglie potranno ottenere 2000 euro alla nascita del proprio figlio, in maniera molto semplice.

Il bonus che in molti aspettavano

Sembra ormai certo che, il 2025 sarà l’anno in cui verrà introdotto il Bonus Bebè, ovvero 1000 euro messi a disposizione delle famiglie al momento della nascita di un nuovo figlio. Dalle voci circolate negli ultimi mesi, l’importo verrà concesso sotto forma di una carta prepagata, con cui sarà possibile acquistare tutto il necessario per il piccolo. Ma questo non è l’unico sostegno offerto alle famiglie italiane.

In precedenza abbiamo accennato all’Assegno Unico, esso viene concesso a partire dal settimo mese di gravidanza, ma erogato solo alla nascita del bambino. Chi ha un ISEE inferiore ai 17.000 euro, ottiene 199,60 euro di assegno mensile, con un incremento del 50% per il primo anno di vita dal bebè, oltre a una maggiorazione di 36 euro nel caso in cui i genitori siano entrambi lavoratori. Quindi si arriva a un importo di 335,4 euro al mese. Nella prima mensilità sono compresi anche gli arretrati, portando all’accredito di un importo vicino ai 1000 euro, che si sommerà al nuovo Bonus Bebè.