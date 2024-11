Bonus famiglie, il Governo stacca un assegno enorme per TUTTI: piovono soldi sui conti correnti

Per fortuna le famiglie faranno i soldi di gioia con un nuovo bonus proposto dal Governo. Andiamo a scoprire chi riceverà ulteriori soldi sul conto corrente.

Sicuramente per accedere a un determinato bonus bisogna rispettare dei requisiti e tra questi rientra senza alcun ombra di dubbio l’ISEE, ovvero l’Indicatore della situazione economica equivalente di una famiglia. Il suo valore serve per capire la situazione economica e in base a questo sarà possibile capire se è possibile accedere a un supporto economico.

Ci sono alcuni bonus che si possono ottenere solo se l’ISEE ha un valore che non va oltre i 15.000 euro. Tra questi abbiamo i Bonus mamme disoccupate, Bonus bollette, Bonus Tari. Nel primo caso l’erogazione avverrà tramite INPS a coloro che non ricevono assegni dall’INPS o dalla Naspi.

Per quanto riguarda il bonus bollette riguarda acqua, gas ed elettricità mentre l’ultimo menzionato non è altro che uno sconto sulla tassa che riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Poi si può fare richiesta di altri con un ISEE inferiore a 35.000 euro.

Come se non bastasse di recente il Governo ha pensato di proporne altri per aiutare ancora di più le famiglie ad arrivare dignitosamente a fine mese. Al momento sono 20.000 sono quelle che possono usufruire di questo nuovo bonus.

Nuovo Bonus in arrivo per le famiglie

Nel discorso è incluso l’Assegno unico per i figli a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili a carico. È destinato a lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati e inoccupati. L’assegno va da 50 a 175 euro al mese per ogni figlio minorenne a carico. Per i figli che hanno un’età compresa tra i 18 e 21 anni è previsto un importo che varia dai 25 a 85 euro al mese.

Per quanto riguarda i figli con disabilità l’importo massimo dell’assegno è di 199 euro per il 2024 a prescindere dall’età. Per le famiglie sono previsti altri bonus e uno di questi sicuramente gioverà molto alle spese economiche di casa.

Soldi ulteriori a fine mese per chi rispetta questi requisiti

In questo caso stiamo parlando del Bonus asilo, utile per affrontare le spese per la propria prole. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che vuole rendere l’asilo nido gratuito a partire dal secondo figlio.

In realtà il Bonus asilo sarà portato a 3.600 all’anno per ogni figlio dal secondo in poi, a patto che la famiglia abbia anche un altro figlio sotto i 6 anni e con un ISEE al di sotto di 40.000 euro. Facendo dei calcoli, 10 mensilità da 260 euro ciascuna. Una buona notizia che aiuterà tantissime famiglie.