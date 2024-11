Bonus smartphone, sconti inimmaginabili: se rientri in questa LEGGE, ottieni subito le agevolazioni, ecco i documenti da presentare

C’è una legge particolare che, quando applicata, permette di usufruire di uno speciale bonus smartphone. Scopriamola.

Lo smartphone è diventato parte integrante della nostra vita, non sapremmo più vivere senza. Lo portiamo praticamente ovunque.

Anche perché ormai con le nuove tecnologie è molto più di un telefono. Potremmo paragonarlo ad un piccolo computer.

E proprio grazie alla tecnologia praticamente ogni anno viene immesso sul mercato un nuovo modello. Molti appassionati amano quindi cambiare di continuo.

Alcune persone in particolare potranno però beneficiare di uno speciale bonus smartphone a loro dedicato. A patto che rientrino in questa legge.

Bonus smartphone a chi rientra in questa legge

Lo chiamiamo Bonus Smartphone, ma non è riferito solo all’acquisto di un nuovo telefonino, di qualunque marca, tra l’altro. L’Agenzia delle Entrate spiega infatti che potrà essere usato per acquistare “dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche” ovvero una vasta gamma di apparecchiature tecnologiche. Non solo smartphone, ma anche modem e computer.

Le agevolazioni sono nello specifico 2: potrebbe essere applicata un’aliquota agevolata del 4%, e una detrazione fiscale del 19% del costo sostenuto per l’acquisto. Il che significa che non solo si pagherà di meno già al momento dell’acquisto. Ma si potrà anche recuperare una parte della spesa sostenuta l’anno successivo, attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma solo per chi rientra in questa legge. Vediamo quale.

I requisiti

Parliamo di una particolare categoria di cittadini, ovvero coloro affetti da disabilità. Che rientrano quindi nella nota Legge 104. Di cosa si tratta? Emanata nel 1992 è riferita, come spiega l’articolo 3, a “colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”.

La finalità di questa speciale legge sono indicate invece nell’articolo 1 e sono orientate, riporta altalex.com, a: “garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona disabile all’interno di tutti gli ambiti della vita sociale, dunque in famiglia, scuola, lavoro e società; prevenire e rimuovere tutte quelle circostanze che minano l’autonomia del disabile e la realizzazione piena dei suoi diritti civili – politici – patrimoniali; perseguire, dove possibile, il pieno recupero della persona mediante l’ausilio di servizi e prestazioni, anche di natura giuridico-economica; predisporre interventi per contrastare e debellare l’emarginazione del disabile”. In questo scenario si va a inserire il bonus smartphone di cui parliamo. E per poterne usufruire c’è bisogno ovviamente della certificazione che attesti la disabilità, da presentare anche al venditore al momento dell’acquisto, e della ricevuta di quest’ultimo.