Visita fiscale, ora puoi uscire lo stesso e sei in regola I Nessuno può dirti nulla, ecco perché

Puoi non farti trovare a casa dalla visita del medico fiscale e non succede niente. Ecco le nuove regole che pochi conoscono.

Ogni lavoratore dipendente, sia del settore pubblico che privato, ha diritto ad assentarsi per malattia.

Ogni anno i giorni di assenza per motivi di salute possono ammontare al massimo a 180, dopodiché si rischia il licenziamento.

Chiaramente queste assenze vanno giustificate tramite certificato medico. Il datore di lavoro però può sempre decidere di inviare un medico dell’INPS presso il domicilio dell’assente per verificare la veridicità del suo stato.

Parliamo della visita fiscale, che può avvenire in qualunque giorno della settimana ma in determinate fasce orarie. E cosa succede se il dipendente non si fa trovare a casa? Si rischia molto, persino il licenziamento. Ma da oggi puoi uscire senza correre nessun rischio, ecco come.

Visita fiscale: ora puoi uscire

Innanzitutto è bene ricordare che recentemente la sentenza n. 16305/2023 del 3 novembre 2023 del Tar del Lazio ha messo fine alla disparità di trattamento tra dipendenti del settore pubblico e privato. Gli orari di reperibilità oggi sono uguali per tutti, ovvero dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Prima questo valeva solo per i privati, mentre i pubblici avevano 9-13 e 15-18, ben 3 ore in più.

Oggi, appunto, non è più così. Ma lo sapevi che puoi uscire anche nelle suddette ore di reperibilità senza correre nessun rischio?

I motivi della dispensa

Ci sono alcuni casi in cui puoi essere dispensato da questa reperibilità e puoi non farti trovare a casa anche in caso di visita fiscale. Senza correre rischi. Ricorda infatti che nel caso in cui il lavoratore non si trovi presso il suo domicilio in occasione della visita fiscale, si parla di assenza ingiustificata. E si pagherà una sanzione che corrisponde alla decurtazione del 100% della retribuzione giornaliera per i primi 10 giorni, e del 50% per quelli successivi.

Puoi però essere assentarti. Come? In caso di malattie gravi che richiedono terapie salvavita, per esempio. O in caso di ricovero ospedaliero, o di gravidanza a rischio. Ma anche di visite mediche specialistiche o accertamenti che non potevano essere rimandati, necessità di recarsi in farmacia. Sono previsti persino la visita a un parente in ospedale con orari di ingresso che coincidono con le fasce di reperibilità, e la necessità di prestare soccorso a un’altra persona. In questi casi devi comunque giustificare la tua assenza all’INPS entro 15 giorni.