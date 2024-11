Bonus figli, ancora due mesi lo Stato ti regala fino a 4600 euro: il piano Meloni si attiva, famiglie riempite di soldi

Soldi in arrivo per le famiglie con figli. L’anno che verrà si prospetta ricco di bonus e aiuti, il Governo Meloni ha già pianificato tutto.

Come ogni anno si attende con ansia la nuova Legge di Bilancio, per scoprire le misure adottate dal Governo in carica per il nuovo anno.

E la nuova Legge di Bilancio del Governo Meloni non deluderà le famiglie con figli. Sono diversi infatti gli incentivi destinati ad esse, volti anche ad incentivare la natalità.

A conti fatti sembra che le nuove misure avranno un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro.

Tra vecchi nomi e novità assolute, con tutti i bonus figli le famiglie potranno arrivare a intascare fino a 4600 euro. Vediamo nel dettaglio.

Bonus figli: tanti soldi in arrivo

Tanto per incominciare il bonus bebè cambia nome e dal 2025 si chiamerà Carta per i nuovi nati. Le famiglie che abbiano i giusti requisiti tra cui Isee fino a 40mila euro annui, avranno diritto a 1000 euro per poter coprire le spese del primo anno di vita del nuovo nato. Al momento sappiamo che questo bonus è previsto solo per il 2025, nessuna notizia su una eventuale conferma anche per i successivi anni.

Ma non è tutto. Sono molti gli incentivi e gli aiuti previsti per le famiglie che promettono entrate nelle tasche degli aventi diritto.

Le novità previste

I 1000 euro promessi dalla Carta per i nuovi nati si sommeranno agli altri aiuti previsti. Torna l’Assegno Unico Universale, vera manna per tantissime famiglie bisognose. Nello specifico le famiglie con Isee fino a 17.090,61 euro beneficeranno di un incremento del 50% per figli fino al primo anno di età. Quindi se normalmente il contributo oscilla tra i 57 e 199 euro mensili, dal 2025 si arriverà fino a 300 euro, quindi ben 3.600 euro in un anno. Chi ha un Isee che arriva ad un massimo di 27.000 euro arriverà a circa 220 euro al mese, ovvero 2.640 euro l’anno, sempre per ogni figlio sotto l’anno d’età. Infine le famiglie con Isee fino a 40.000 euro riceveranno circa 80 euro mensili per figlio, che possono arrivare a 120 con la maggiorazione per i neonati.

Infine vogliamo menzionare anche la conferma del bonus nido la cui erogazione sarà però esclusa dal calcolo dei redditi. L’incentivo, utile per pagare la retta al nido pubblico o privato per bambini fino ai 3 anni di età, oscilla tra i 1.500 e i 3.000 euro e sarà erogato alle famiglie con redditi più bassi. Consigliamo di informarsi sui siti istituzionali per conoscere requisiti e importi precisi.