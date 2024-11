Mai più senza lavoro: eliminata la disoccupazione, il Gigante del settore sta salvando tantissime persone, puoi essere il prossimo

Per fortuna la disoccupazione sta diminuendo e il merito è anche dell’intervento di una famosissima azienda che riceve ogni giorno tantissimi curriculum vitae. Ecco di quale si tratta.

Purtroppo la disoccupazione è uno dei tanti problemi che affligge la nostra società. A tal proposito sono stati messi a disposizione dei bonus, soprattutto per coloro che non hanno un lavoro e hanno un’età superiore ai 50 anni. In questo caso si parla del Bonus ISCRO 2024 (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa).

Lo Stato è intervenuto per aiutare questa categoria di persone e, secondo quanto riportato sul sito ilsole24ore.it, sembra che il tasso della disoccupazione si è sceso al 6,5% con l’assunzione di 56.000 lavoratori. Un dato sicuramente confortante, ma si è ancora lontani dall’obiettivo da raggiungere.

Non a caso in tanti, specialmente i giovani, decidono di preparare le valigie e trasferirsi in un’altra città del proprio Paese o addirittura lasciare il proprio Paese per andare in un altro alla ricerca di buoni opportunità professionali. Una scelta molto ponderata, in quanto determina uno stravolgimento della propria vita.

Chi preferisce i lavori manuali e desidera lavorare con un team ha tante opzioni da prendere le considerazione. Come se non bastasse l’intervento di terzi non fa altro che incentivare ancora di più non solo il lavoro, ma anche la formazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Addio disoccupazione, ecco di chi è il merito

Si tratta di una multinazionale giapponese che si occupa della produzione di autoveicoli. Pare che la produzione sia stimata in circa 9 milioni di veicoli l’anno ed è presente nel mercato sia europeo che americano. Nel 2008 ha superato la General Motors, diventando così la prima azienda automobilistica in assoluto. Fu fondata nel 1933 e da allora ha riscosso un grande successo.

Molti avranno capito che si tratta proprio della Toyota Motor Corporation. Sta cercando personale, ma ha deciso di incentivare ancor di più il lavoro con un’idea sensazionale.

Nuovo progetto per le generazioni future

È stato elaborato un progetto da parte della Toyota, noto come la Tech School, che consiste nel creare un programma educativo in collaborazione con il MIUR. Nel progetto saranno coinvolti tantissimi ragazzi e lo scopo è formarli a 360 gradi, quindi non solo nel settore automobilistico, ampliando così il numero di scuole.

Lo scopo è creare competenze tecniche trasversali ed entro il 2026 il programma si amplierà da 20 a 53 istituti sparsi per il territorio italiano. “Questo programma contribuisce a far sviluppare loro tecniche utili per essere protagonisti nel mondo del lavoro di oggi e di domani”, ecco quanto riferito dall’amministratore delegato di Toyota Motor Italia Alberto Santilli. Se sei interessato manda subito la candidatura.