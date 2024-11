Spese sanitarie addio, il Governo approva la riforma: DETRAZIONE TOTALE, non paghi più nulla, Sanità gratis al 100%

Nessun limite sulla percentuale di detrazione per quanto riguarda le spese legate alla salute: ecco per quanti è valido.

Il Sistema Sanitario Nazionale va a coprire una percentuale delle spese sanitarie dei cittadini italiani: una caratteristica del nostro Paese che molto spesso viene sottovalutata.

Vero è che il nostro SSN ha diverse lacune e numerosi difetti.

Ad esempio, ci si ritrova spesso a dover prenotare una visita prendendo appuntamento mesi dopo. Molti rinunciano e si rivolgano al privato.

Ci sono anche problemi legati al personale, all’affollamento dei presidi, ma c’è una importante novità che il Governo ha anticipato. Ecco quale categoria potrà usufruire della detrazione al 100%.

Per alcuni cittadini non è più necessario sborsare denaro: sanità gratuita al 100%

Si vocifera che il 2025 possa essere l’anno giusto per operare finalmente una serie di riforme in ambito sanitario. Molti italiani hanno provato a pensare a una sanità che possa essere gratuita al 100%: niente più ticket da pagare in ospedale, né parte delle spese da assolvere da soli, ma un sistema che prenda in carico i pazienti e li curi senza che questi sborsino un soldo.

L’idea avanzata da molti, nel corso delle diverse discussioni pubbliche in merito, è stata quella di equiparare le condizioni dei cittadini a quella di una categoria. Quest’ultima, infatti, è l’unica che ha diritto a deroghe che prevedono i rimborsi o altri tipi di misure di copertura delle spese da parte del SSN al 100%.

Riforma dei meccanismi del Sistema Sanitario: l’augurio dei cittadini per sé

La speranza di molti risiede nella possibilità di avere un trattamento sanitario che sia totalmente gratuito. Infatti, al momento, ci sono moltissime famiglie in difficoltà, per le quali diventa complicato pagare anche una sola parte delle spese. La legge 104, invece, va a decretare la totale gratuità delle spese sanitarie per quanti presentino una condizione certificata di disabilità al 100%. Nello specifico, le persone con disabilità hanno diritto alla totale copertura da parte dello Stato per quanto riguarda anche le spese di assistenza. Così come ci sono alcune agevolazione presenti per i loro care giver, come la possibilità di avere ulteriori giorni di assenza dal lavoro pagati dall’INPS.

Il raggiungimento dell’equiparazione delle condizioni che riguardano la copertura delle spese sembra ancora lontano. Di certo, però, il SSN è tra gli argomenti del tavolo delle discussioni politiche, ed è probabile che vedremo presto i frutti del lavoro di chi ci rappresenta in Parlamento.