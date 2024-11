Mutuo casa addio: approvato il nuovo sistema per pagare meno della metà I Altro che crisi, ma non te lo dice nessuno

Perché accollarti un mutuo trentennale quando puoi pagare molto meno e acquistare subito casa? La verità che nessuno ti dice.

Quanto siamo amanti della casa di proprietà noi italiani? Il caro vecchio mattone, un investimento per la vita.

Iniziamo solitamente in affitto, ma ad un certo punto della nostra vita, soprattutto quando decidiamo di metter su famiglia, vogliamo una casa tutta nostra.

Un nido, un posto in cui costruire ricordi da lasciare ai posteri. Si tratta quasi di un fatto culturale, poiché in altri Paesi non vi è questa impellenza ad acquistare. Le famiglie vivono tranquillamente in affitto per tutta la vita.

Ma noi no, noi vogliamo che la frase “casa mia” intenda esattamente questo. E siamo disposti a fare anni di sacrifici, accollandoci mutui trentennali. Quando ci va bene. Pochi però sanno che esiste un modo per dimezzare il mutuo. Vediamolo.

Mutuo casa dimezzato: come fare

Acquistare casa oggi non è molto facile. Il lavoro instabile, la crisi economica, l’incertezza del futuro, tutto questo concorre a rendere le cose più complicate. Difficilmente le banche sono disposte a rischiare con tutte queste incognite.

Senza contare i prezzi del mattone, che in alcune zone d’Italia arrivano quasi a 10mila euro al metro quadro. Una cifra improponibile, soprattutto se non hai liquidità per l’anticipo. Cosa fare allora? Non necessariamente sei costretto a rinunciare al tuo sogno.

Pagare meno si può

Se non hai abbastanza liquidità per poter dare un anticipo e accendere così un mutuo per l’acquisto della casa, esiste un altro modo molto in voga in altri Paesi e poco conosciuto, fino ad ora, nel nostro. Si tratta dell’affitto con riscatto. È molto semplice il funzionamento. Viene stipulato un contratto di affitto che solitamente ha la durata massima di 10 anni, e viene versata una rata mensile corrispondente in parte all’affitto e in parte all’anticipo per la casa.

In pratica ci si accorda per esempio per 800 euro mensili, di cui 400 per l’anticipo. Dopo 10 anni avrai versato già 48000 euro, e potrai chiedere poi un mutuo più basso. Ma puoi anche decidere di non voler più quella casa. In tal caso alla stipula del contratto ci sarà una voce che prevede questa eventualità e stabilisce in quale percentuale ti sarà restituita la somma versata. L’unico neo, che riguarda sia l’acquirente che il venditore, è che il prezzo di vendita rimane quello fissato sul contratto. Ma nel corso degli anni può esserci una svalutazione dell’immobile, o al contrario potrebbe valere molto di più. Resta comunque un’ottima opzione da valutare.