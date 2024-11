Dimagrire senza dieta, è PURA VERITA’: pochi vogliono dirtelo, ma puoi sfuggire al business della bilancia e tornare in forma gratis

Dimagrire senza fare una dieta è un sogno? No, è pura realtà. Ecco i consigli degli esperti per perdere peso senza restrizioni.

Diciamolo, è un po’ il sogno di tutti quelli che devono perdere qualche chilo: farlo senza dieta. E se ti dicessimo che non è affatto un sogno?

Dimagrire senza troppe restrizioni è possibile, e lo dicono gli esperti. L’importante è seguire alcune regole.

Fino ad oggi hai sempre pensato che per tornare in forma devi seguire diete restrittive, mangiare poco, eliminare qualche alimento.

Questa è una buona notizia per te. Scopri come fare invece senza perderti d’animo, senza abbandonare a metà strada e soprattutto senza recuperare in un attimo i chili persi.

Dimagrire senza dieta è possibile

Romina Cervigni, biologa, nutrizionista, offre i suoi consigli sulla Gazzetta. Per dimagrire senza fare una dieta e senza restrizioni la prima cosa da fare è prendersi il giusto tempo per i pasti e fare attenzione a cosa si sta mangiando. Nel vero senso della parola.

Considerato che lo stomaco impiega 20 minuti per avvertire il senso di sazietà, non mangiare di fretta è il primo passo per perdere peso. Siediti quindi a tavola con calma, mastica lentamente e metti giù la forchetta tra un boccone e l’altro. Senza rendertene conto mangerai meno.

Tornare in forma è facile

La dottoressa Cervigni inoltre consiglia di rispettare l’orologio biologico e mangiare al momento giusto. “Parliamo poi di crono-nutrizione, una parola che riflette semplicemente una “rottura” del cibo nell’ambito della giornata” spiega. Quindi fare colazione entro un’ora dal momento del risveglio, e dopo circa 4-6 ore (dipende ovviamente dai nostri orari) fare un pranzo bilanciato che contenga proteine, grassi e carboidrati complessi. Dopo 3 ore ancora è il momento dello spuntino – andrà bene un frutto e della frutta secca con guscio – e poi la cena. Ma solo se hai realmente fame. “Questa distribuzione dà al corpo il tempo di digerire il cibo ingerito senza mai essere sovraccaricato” chiarisce.

Spuntino si o spuntino no? Qualcuno pensa che siano solo calorie in più che dovremmo eliminare. La biologa nutrizionista invece suggerisce di ascoltare ancora una volta il nostro corpo. Preparandoci per tempo, però, in modo da contenere le calorie e non avventarci su ciò che troviamo in frigo. Andrà benissimo quindi per esempio un tè o un infuso a metà mattina, con una manciata di mandorle. Mentre nel pomeriggio, verso le 16:00, una mela e un quadratino di cioccolato fondente almeno all’85%. Ottimo anche un centrifugato di frutta e verdura. Come vedi basta poco per perdere peso senza restrizioni.