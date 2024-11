Lingerie Sexy sotto le coperte: riavvia il matrimonio e ti fa sentire bene, ma occhio a scegliere il completo giusto in base al corpo

A volte basta poco per sentirsi sexy, ecco come puoi farlo scegliendo la lingerie giusta: segui questi consigli.

Specialmente quando si tratta di donne, il rapporto con il corpo non è affatto facile: sono molti i modelli che vengono imposti dall’esterno, spesso praticamente irraggiungibili.

Sentirsi bene nella propria pelle e nei propri vestiti, biancheria intima compresa, è fondamentale.

Ovvio che, inoltre, il modo in cui si vive il proprio corpo influenza anche l’intimità con il partner.

Per tutti questi motivi, talvolta basta concedersi un acquisto un po’ sopra le righe o più piccante per ritrovarsi e sperimentare una maggiore libertà e un rinvigorito spirito di iniziativa sotto le lenzuola.

Biancheria intima: quando compri quello che ti fa sentire sexy fai una piccola rivoluzione

Le presunte regole che governano la scelta dei capi di abbigliamento, in realtà, non sono altro che espressione della cultura dominante che impone una gerarchia dei corpi. La lingerie sexy fa parte di quei capi che puntano a esaltare ciò che una persona ama del proprio corpo. Grazie a questo tipo di indumenti è possibile riscoprire il proprio corpo in un’altra ottica: un’epifania che va a sposarsi perfettamente con il ravvivare la vita intima di una coppia.

Per scegliere il completino intimo che più ti piace, devi conoscerne le caratteristiche. Ormai, infatti, ce ne sono di moltissimi tipi, da capi sensuali più eleganti e romantici a quelli un po’ più estremi. Il magazine lenuovemamme.it opera una distinzione in categorie: body e sottovesti, perizoma e culotte, reggiseno in pizzo. Vediamone le caratteristiche.

Intimo sexy, la prima regola è divertirsi

Tendenzialmente i body e le sottovesti sono capi più romantici, che scivolano sul corpo senza stringere, lasciando la libertà di muoversi. Perizomi e culotte, invece, sono, ovviamente, capi aderenti: soprattutto il perizoma lascia davvero poco spazio all’immaginazione se decidete di sedurre il partner senza altro indosso. Il reggiseno di pizzo è davvero un classico: esalta la parte superiore del corpo, soprattutto il seno, e, se presenta delle trasparenze, è perfetto per un effetto vedo – non vedo.

Le opportunità sono tante, e potete scegliere di combinare questi elementi fra di loro o di indossarne solamente uno. La vera regola è che nell’intimità non ve ne è alcuna: è importante sempre sentirsi a proprio agio e far sentire a proprio agio l’altra persona, mantenendo la mente aperta per la scoperta di una sfera intima sempre nuova e intrigante.