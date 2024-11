Correre al mattino aiuta il fisico…e la memoria: ecco i 7 vantaggi chiave che ricavi se ti ritagli un po’ di tempo per il fitness

Non ci sono più scuse: correre al mattino fa bene non solo al fisico ma anche alla mente. Ecco i benefici e i vantaggi.

L’importanza dell’esercizio fisico è cosa ormai nota, e la corsa è un’attività che comporta una serie di benefici per il corpo ma anche per la mente.

Correre aiuta a bruciare molte calorie, quindi fa dimagrire. Ma aiuta anche a rafforzare il cuore e il sistema cardiorespiratorio, la resistenza.

Secondo uno studio pubblicato su pubmed.ncbi.nlm.nih.gov “i runner hanno un rischio ridotto del 25%-40% di mortalità prematura e vivono circa 3 anni in più rispetto ai non runner”.

Certo è faticoso, ma vuoi mettere i benefici? Inoltre non è solo il corpo a stare meglio, ma anche la mente. Soprattutto se corri al mattino. Scopriamo i 7 vantaggi di questa attività.

Correre al mattino fa bene: i vantaggi

Innanzitutto correre al mattino è una buona prassi, e basta farlo con regolarità per abituare il corpo alla disciplina. In secondo luogo è un modo per prenderti cura di te stesso. E questo non solo aiuta a gestire lo stress e a ridurre il rischio di ammalarsi, ma predispone anche benevolmente verso gli altri. È importante poi ritagliarti un piccolo spazio proprio al mattino, poiché durante la giornata è quasi certo che tra lavoro e impegni non riuscirai a farlo. Importelo come routine mattutina contribuisce ad aumentare la costanza nel fare esercizio fisico e la redita di peso.

Altro motivo per correre al mattino? Secondo alcune ricerche nelle due ore successive continuerai a beneficiare dei suoi effetti a livello mentale. Maggiore concentrazione, capacità di memoria, risoluzione dei problemi e maggiore velocità nel prendere decisioni.

Benefici a tutto tondo

Ti sembrerà strano ma correre al mattino ti fa dormire meglio la notte. Diversi studi come quello pubblicato da Sleep Medicine condotto su persone più anziane ha evidenziato che allenarsi al mattino è particolarmente utile per chi ha difficoltà ad addormentarsi. Allo stesso tempo, allenamenti troppo intensi e ravvicinati all’ora di andare a letto possono compromettere il buon sonno. Ancora, altre ricerche hanno rilevato che la corsa mattutina regolarizza la pressione sanguigna.

Infine ultimo – ma non meno importante – vantaggio nel correre al mattino: aiuta a bruciare molte calorie e ridurre quindi il grasso corporeo. Non solo. Come riporta nike.com uno studio del 2016 pubblicato sul Journal of Nutrition and Metabolism afferma che “correre al mattino dopo il digiuno notturno può aumentare l’ossidazione dei grassi durante l’attività fisica e contribuire a farti mangiare meno nelle 24 ore successive”. Un motivo in più per farlo.