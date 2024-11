Legge 104, se non conservi gli scontrini dei permessi perdi il lavoro: i datori di lavoro si appellano a tutto

Puoi perdere il lavoro se ti avvali della Legge 104 e non conservi gli scontrini. La verità che nessuno ti dice mai.

La Legge 104, istituita nel 1992, è quella norma che garantisce una serie di diritti al lavoratore portatore di disabilità o eventualmente ai familiari che se ne prendono cura.

Tra questi diritti ci sono i permessi retribuiti nella misura di massimo 3 al mese. Giorni che possono servire per motivi di salute personale o accudimento nel caso del familiare di cui sopra.

Ovviamente non si può abusare di questo diritto ma usarlo per fare ciò per cui è nato: fronteggiare le necessità del disabile e prestargli le dovute cure assistenziali.

Quello che non ti dicono è che il tuo datore di lavoro potrebbe licenziarti se non conservi gli scontrini. Che significa? Scopriamolo.

Legge 104: conserva sempre gli scontrini

Abusare della Legge 104 significa utilizzare i permessi retribuiti per fare cose che non riguardano la cura e l’assistenza del familiare disabile . Questo può comportare il licenziamento. Ciò ovviamente non significa dover stare 24 ore al suo fianco e non muoversi di casa.

Ma che non puoi chiaramente servirtene andare a fare attività sportive, ludiche o comunque di piacere nelle ore di permesso retribuito. Diverse cause sono state dibattute a riguardo, e alcuni dipendenti sono stati anche licenziati per l’abuso di questo diritto.

A cosa ti serviranno nello specifico

In una recente ordinanza della Cassazione è stato centrato un punto focale: è il lavoratore che, nel caso in cui gli venga contestata dal datore di lavoro, deve fornire le prove di aver svolto realmente assistenza alla persona disabile al di fuori della sua residenza. Che significa? Che quando ti avvali della Legge 104 per prendere un permesso retribuito, devi utilizzarlo solo ed esclusivamente al servizio della persona a cui presti assistenza, sia in casa che fuori. La tua assenza deve essere funzionale quindi alla sua cura. Se sei andato fuori casa, deve essere per acquistare farmaci, generi alimentari o altro che servono alla persona assistita.

Ecco perché è bene che tu conservi tutti gli scontrini e le ricevute quando vai a fare questo tipo di acquisti. Ti serviranno nel caso in cui il datore di lavoro – che ricordiamo può controllare il dipendente anche avvalendosi di un investigatore privato – te ne chieda conto. Saranno quindi un modo per certificare e giustificare il tuo allontanamento dalla residenza del disabile, dimostrando che lo hai fatto per far fronte alle sue esigenze.