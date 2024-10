Offerta di lavoro, stanno ASSUMENDO PROPRIO ORA e prendono tutti: devi solo avere la patente, firma IMMEDIATA

È il momento di inviare il tuo curriculum, in poco tempo puoi essere assunto all’interno dell’azienda. Stanno assumendo proprio in questo momento.

Buone notizie per coloro che sono alla ricerca di lavoro. Occorre non perdere tempo e inviare immediatamente il curriculum se non si vuole perdere questa nuova occasione.

L’inserimento avverrà nell’arco di pochissime settimane e proprio per questo motivo è importante non farsi cogliere impreparati e creare un curriculum ad hoc, per riuscire a colpire coloro che sono addetti alla selezione.

Questo 2024, nonostante le difficoltà economiche in cui ha vissuto l’Italia intera, è stato portatore di grandi novità per quello che riguarda le offerte di lavoro che possono dare notevoli possibilità ai disoccupati italiani.

Siamo ormai agli sgoccioli di questo anno, quindi quella che vedremo di seguito potrebbe essere una delle ultime possibilità per firmare il contratto prima dell’arrivo del 2025.

Offerta di lavoro molto interessante

“Un’offerta che non potrai rifiutare“, la potremmo definire in questo modo, considerando l’importanza del contratto di lavoro per cui si richiede solo il possesso della patente di guida B, oltre a un minimo di esperienza. A procedere con una nuova selezione del personale è un’azienda leader all’interno della nostra economia italiana. Inviare la propria candidatura velocemente permetterà di avere la meglio su quanti procederanno a loro volta all’invio del proprio curriculum. L’offerta di lavoro che permetterà di implementare il personale in maniera importante, prevede la possibilità di essere assunti in diverse città d’Italia.

Si richiede innanzitutto la disponibilità di iniziare il lavoro fin da subito. I posti a disposizione sono in qualità di rider. I contratti sono a tempo indeterminato e gli stipendi piuttosto elevati. Moltissimi i curriculum già pervenuti all’azienda e si prevede che ancora tantissimi ne arriveranno nelle prossime ore. L’implementazione del personale permetterà all’azienda di operare in maniera qualitativamente migliore, per la maggiore soddisfazione di quanti si rivolgeranno loro.

Tutti i dettagli del contratto

250 saranno gli autisti che verranno assunti in una delle aziende leader nel settore della logistica: 30 sono i posti a Roma, gli altri si dislocano tra Arezzo, Firenze, Milano, Pisa, Pistoia, Torino e Vicenza. L’offerta è valida per donne e uomini che hanno maturato almeno 1 anno di esperienza in qualità di corriere, conoscenza del territorio su cui si dovrà operare, serietà e puntualità, oltre alla disponibilità di lavorare su turni con orari full-time e disponibilità anche per il sabato. L’inserimento in azienda avverrà già a partire dal 1 novembre 2024, verrà concesso un furgone aziendale e una diaria giornaliera.

Si consiglia di inviare la propria candidatura velocemente a e-work Spa. Sul sito dell’azienda è possibile procedere non solo con la candidatura, ma anche con la scelta della città in cui si vuole operare. I tempi ormai stringono e si consiglia di procedere velocemente.