Panni stesi sul balcone, lavarli per poi ritrovarsi più sporchi e maleodoranti di prima: come proteggerli da uccelli, escrementi e non solo

D’ora in poi non sarà più un problema stendere i panni sul balcone. Si asciugheranno senza alcun problema. Ecco i consigli da seguire.

Quante volte capita di sfruttare i balconi per stendere i panni. In questo modo si guadagna più spazio in casa e si garantisce un maggiore ordine. Tuttavia ci sono delle insidie da non sottovalutare altrimenti bisognerà rifare più di una lavatrice per risolvere il problema.

Secondo quanto riportato sul sito lettera43.it pare che ci siano dei metodi infallibili per proteggere i panni stesi sul balcone sia dai fenomeni atmosferici che da altri piccoli imprevisti causati dai volatili.

In primis sarebbe opportuno acquistare l’asciugatrice: altrimenti si sistemano i panni sullo stendino posizionato vicino a un termosifone. In estate, invece, si stendono ben volentieri all’aperto e nel giro di qualche ora possono essere sistemati ai loro rispettivi posti. In realtà in tutti questi casi ci possono essere delle problematiche.

I panni che si asciugano in casa possono rilasciare l’umidità e si possono sviluppare anche delle muffe di cattivo odore mentre nel caso dell’estate i panni sono esposti allo smog e anche ai piccioni. Per non parlare del Sole, i cui raggi sono così intensi che il tessuto si può scolorire. In realtà sarebbe opportuno stenderli sempre all’aria aperta, ma tenendo conto di qualche dettaglio.

Non sarà più un problema far asciugare i panni all’aperto

Innanzitutto si può acquistare un telo impermeabile e traspirante proprio per lo stendino. In questo modo si possono coprire i panni senza bloccare il flusso d’aria. E’ ottimo anche quando piove. Infatti sarebbe opportuno sistemarlo sullo stendino quando il tempo è incerto e si è fuori casa per un’intera giornata.

Per evitare che le polveri sottili dello smog si accumulino sui panni si potrebbe mettere lo stendino verso la strada meno trafficata e nelle ore che non siano di punta. Adesso scoprirai come si possono proteggere i vestiti dai piccioni e dai raggi solari.

Ecco delle soluzioni efficaci per salvaguardare i capi

Il sole piace a tutti, ma allo stesso tempo risulta dannoso per i vestiti perché i tessuti si possono scolorire. In questo caso si può collocare lo stendino in zone ombreggiate oppure basta semplicemente procurarsi un telo scuro per zanzariere perché i raggi solari tendono ad essere così meno aggressivi, ma la traspirabilità è garantita.

Infine per quanto riguarda i piccioni basta collocare sullo stendino dei materiali che possono riflettere la luce del sole e a tal proposito si possono utilizzare strisce di carta stagnola e anche dei cd. C’è chi utilizza delle girandole che risultano essere ottime per ottenere questo risultato.