Bonus Terza età, il governo tutela gli anziani, se hai 60 anni ti spettano sconti, dai 70 agli 80 i vantaggi sono pazzeschi I Ci ricavi un Natale coi fiocchi

Pioggia di sconti per chi può usufruire del Bonus terza età. Dai 60 anni in poi tantissimi benefici: informati.

Buone notizie per chi ha superato la soglia dei 60 anni. Il Governo offre una serie di agevolazioni che consente grossi risparmi.

La durata della vita si è allungata di molto negli ultimi decenni, e sebbene oggi chi ha 60 anni è paragonabile almeno ad un 50enne, è giusto che abbia alcuni sconti su beni e servizi.

Si presume infatti che a quell’età ci si avvicini alla pensione – anche se questa sembra essere sempre più lontana, e per alcuni un miraggio – e si sia passata una vita a lavorare.

Per cui, ecco entrare in azione i Bonus Terza età, di cui possono usufruire in maniera diversa chi ha raggiunto i 60, i 70 e persino gli 80 anni. Vediamo di cosa si tratta.

Bonus Terza età: pioggia di sconti

Sono considerate le fasce più fragili della popolazione, anche se, come detto, i 60enni di oggi sono i 50enni di ieri. E questo vale anche per gli anni successivi. Ma l’età è un limite importante – o un traguardo, a seconda dall’angolazione da cui si guarda – ed è giusto che si riceva qualcosa dopo aver tanto dato.

Il Bonus Terza età consente quindi a chi ha compiuto 67 anni di poter richiedere l’assegno sociale, a patto che non sia titolare di una pensione previdenziale e che abbia determinati requisiti. Che non superi un reddito annuo di 6.947,33 euro se vive solo, e 13.894,66 euro se coniugato. L’assegno ammonta al momento a 534,41 euro. Chi ha superato i 60 anni poi può avere diversi sconti per viaggiare sui trasporti pubblici anche a livello nazionale e, cosa più importante, oltre i 65 ha diritto all’esenzione ticket. Purché il reddito annuale complessivo familiare non superi 36.151,98 euro. Infine sempre oltre i 65 anni e con reddito che non superi i 6.788,61 euro annuali, si può ricevere una carta acquisti ricaricata con 40 euro al mese.

Grandi risparmi se superi queste fasce d’età

Oltre ai già citati, gli ultrasettantenni hanno diritto anche ad altri benefici. Per esempio, dopo i 75 e con reddito familiare non oltre gli 8000 euro, l’esenzione al pagamento del canone Rai. Gli over 70 poi hanno diritto ad uno sconto sui bollettini postali, che pagheranno solo 1 euro invece dei normali 2. Infine scopriamo i benefici previsti con il Bonus Terza età per gli over 80. Innanzitutto l’importante Bonus badante pari a 3.600 euro l’anno per l’assistenza ad un anziano non autosufficiente. Ovviamente a fronte di un regolare contratto.

Inoltre a partire dal prossimo anno per gli ultraottantenni già titolari di indennità di accompagnamento ci saranno 850 euro in più dietro apposita domanda. Si tratta della Prestazione universale per gli anziani e i requisiti, oltre l’età, sono il non essere autosufficiente e avere un Isee che non supera i 6.000 euro.