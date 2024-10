Se hai figli studenti ti dà tutto lo Stato: approvato il Decreto, piovono fondi e bonus per te, ottenerli è facilissimo

Lo Stato approvato il decreto grazie a cui arriveranno fondi e bonus per tutte le famiglie che hanno figli studenti. Ecco cosa è stato deciso.

Per quanto lo studio possa essere importante, purtroppo occorre fare i conti con un costo sempre più elevato per riuscire a mantenere i propri figli a scuole e all’università. Purtroppo la formazione che dovrebbe essere alla base del benessere di un’intera nazione, sta diventando un vero e proprio peso che moltissima famiglie.

Sappiamo bene che in Italia vige l’obbligo scolastico fino a 16 anni, ma anche arrivare a tre limite sembra essere veramente difficile per via dei prezzi sempre estremamente in aumento. Se fino alle scuole elementari o occorre fare i conti solo ed esclusivamente con quaderni e elementi di cartoleria, più importante diventa la spesa nei momenti in cui i nostri ragazzi entrano alle medie e successivamente alle superiori.

I libri non solo sono in continuo aumento di prezzo, ma vengono cambiate ogni anno non danno la possibilità di riutilizzare quelli dell’anno prima agli studenti. Questo si traduce in una spesa media di 1500 € all’anno per ogni famiglia per permettere ai propri ragazzi di studiare.

Senza considerare poi le spese universitarie, con le tasse annuali molto elevate. Ma per fortuna lo Stato sta pensando alla possibilità di introdurre bonus di cui potranno beneficiare veramente tutti.

Nuovo anno scolastico, nuovi provvedimenti

Il decreto attuativo è stato confermato e va ad aiutare alcune categorie di studenti che sono particolarmente in difficoltà a livello economico. Ci sono stati dei cambiamenti sia nel settore dello sport che in quello didattico una misura che entrerà in vigore da questo nuovo anno scolastico, è stata approvata a maggio dello scorso anno.

Particolare attenzione è stata posta poi nei confronti di tutti quegli studenti che hanno delle problematiche a livello di apprendimento. Tutto questo è stato fatto per fare in modo che l’istituzione scolastica italiana fosse aperta realmente a tutti, senza considerare le difficoltà non dipendenti dallo studente stesso.

Ecco quello che si può richiedere

Numerose le novità che sono state determinate da questo nuovo decreto. Innanzitutto ci sono nuove modalità per ottenere l’abilitazione per il sostegno fondamentale affinché tutti gli studenti possano viaggiare alla pari. Con l’articolo 6 del decreto per alcuni alunni con disabilità viene prevista una misura straordinaria e temporanea che permette di far fronte all’assenza di insegnanti di sostegno che sono sempre carenti.

Per tali soggetti sono previsti corsi di formazione specifica che potranno essere indetti anche dall’università. Potranno prendere parte alla formazione coloro che hanno lavorato per almeno tre anni nell’ambiente scolastico e supposti di sostegno. Quello che si vuole offrire è un supporto unito alla formazione con la possibilità dell’introduzione dell’istruzione domiciliare nel caso in cui vi siano disabilità che non permettano l’ingresso all’interno delle scuole. A fornire tutti i dettagli del leader saranno gli istituti in cui gli studenti saranno iscritti.