ADDIO TASSE 2025: ma quale fake, è tutto vero, se da Gennaio sei sotto questa cifra non devi pagare proprio nulla I Chiedi al fiscalista

Ci sono buone notizie in arrivo e riguardano le tasse che potresti non pagare se rispetti dei requisiti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nella faccenda gioca un ruolo importante l‘IRPEF, ovvero l’Imposta sul reddito delle persone fisiche. Si tratta di un’imposta sul reddito delle persone che possiedono dei redditi fondiari, cioè di fabbricati e dei terreni, di capitale di lavoro dipendente e/o autonomo e d’impresa.

Dando ulteriori dettagli, nella busta paga le ritenute IRPEF sono delle trattenute fiscali che vengono detratte ogni mese in base a quanto guadagniamo nell’arco di un anno.

Secondo quanto riportato sul sito money.it pare che forza Italia voglia lanciare una proposta per la Legge di bilancio 2025 e a parlarne è il vicepremier Antonio Tajani.

Quest’ultimo ha voluto menzionare la nuova No tax area per la riduzione dell’IRPEF per coloro che appartengono al ceto medio. Ma in che cosa consiste esattamente? La risposta è immediata.

Potresti non pagare le tasse nel 2025

Per No tax area si intende quella soglia di reddito entro cui non c’è tassazione e i contribuenti che non devono versare tasse sono quelli che guadagnano redditi entro un certo limite. Esso è collegato all’età fiscale e alla sostenibilità economica con l’obiettivo di pressare meno da un punto di vista fiscale sulle persone che hanno dei redditi molto bassi.

La Legge 289 del 2022, articolo 2, riguarda proprio la No tax area e prevede l’esclusione dell’applicazione di tassazione per chi ha redditi sotto una certa soglia di sussistenza. Nel 2024 i lavoratori autonomi hanno una soglia di No tax area fissata a 5.500 euro, in quanto si è cercato di equipararla alle detrazioni dei pensionati. Ma cosa cambierà da qui al prossimo anno? La proposta del partito politico menzionato potrebbe rappresentare davvero una svolta.

Una proposta da concretizzare l’anno prossimo

In poche parole la proposta consiste nel non far pagare le tasse se si guadagna fino a 12.000 euro. In sintesi, c’è la volontà di portare la No tax area a 12.000 per aumentare il reddito e diminuire l’aliquota e in questo modo sarà possibile aiutare l’inflazione a scendere.

In base alla proposta la situazione cambierebbe in questo modo: per i redditi che arrivano a 28.000 euro si pensa a una No tax area di 12.000 euro. Per adesso non si è passati all’azione, ma una cosa è certa: questa misura potrebbe avere un impatto troppo alto sulle casse dello Stato. Il motivo? Bisogna considerare che queste detrazioni potrebbero essere riconosciute a tutti i lavoratori.