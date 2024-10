Hai trovato una 500 Lire d’argento? Tienitela stretta, vale un tesoro: con questo cimelio d’altri tempi ti compri due case

Un cimelio di altri tempi questa 500 lire d’argento. Se la trovi in mezzo ai tuoi spicci non la dare via, ma tienitela bella stretta.

Come sanno bene gli esperti, tale moneta che comunemente possiamo trovare nel nostro portafoglio, ce ne sono alcune che sono veramente rare e possono arrivare a un valore molto elevato. Le lire, la nostra vecchia moneta, sicuramente è ricca di esempi di come un semplice pezzo di ferro, possa diventare un oggetto del desiderio per moltissimi.

Ce ne sarebbe alcune che secondo i veri esperti di numismatica, potrebbero arrivare a valori veramente molto elevati. Ovviamente occorre conoscerle per evitare di perderle e di finire per vedersi togliere un grande valore tra le mani. Gli esperti sanno bene che ci sono delle lire che all’asta sono state vendute a prezzi veramente astronomici

Queste 500 lire d’argento, ne sono l’esempio. Tutte desidera, ma sono veramente pochi coloro che le hanno. Trovare monete da 500 lire non è assolutamente difficile anche considerando che esse sono state coniate per ben 20 anni con caratteristiche differenti.

Cerchiamo all’ora di comprendere cos’è che rende questa semplice monetina il vero oggetto del desiderio di tutti gli appassionati di vecchie monete rare.

Cosa rendere monete veramente rare

Probabilmente prima di proseguire o occorre chiarire cos’è che rende veramente una moneta rara. In genere le monete che assumono un importante valore, sono quelle che presentano errori di conio, che sono state create per celebrare un evento, che sono prodotte in un metallo particolare e diverso da quello usuale.

Le 500 lire d’argento sono importanti proprio per questo motivo in in totale metallo prezioso, è stato utilizzato solo altre poche volte nella storia della lira italiana. Sicuramente questa però è la più famosa che è stata coniata a metà degli anni 50 al fine ai primi degli anni 60 e si caratterizza per le tre caravelle che sono riprodotte sul suo retro.

Queste rare 500 lire

In linea di massima alle 500 lire che si possono trovare, hanno un valore identico a quello nominale.alcuni modelli sono stati venduti al prezzo intorno ai 30 o 40 €, ma al momento niente di eccezionale. Ma queste 500 lire che si caratterizzano per le bandiere al di sopra delle vele piazzate a destra è un ritratto femminile dall’altro lato della moneta, sono state coniate nel 1958. Si tratta di una moneta molto rara in quanto questa stessa raffigurazione non è stata presente nelle altre monete dello stesso genere.

Infatti, le bandiere sono presenti verso sinistra, quindi è come se la moneta fosse stata sbagliata. Proprio per questo motivo, un esemplare di queste 500 lire estremamente rare, vengono piazzate sul mercato a un valore fino a 12.000 €.