Bucce di aglio, non buttarle mai: non hai idea di quanto siano preziose e utili I Hai un tesoro in dispensa e non lo sai

Anche se sei un amante dell’aglio potresti non conoscere le proprietà delle sue bucce: le puoi utilizzare tutte.

L’aglio è un alimento utilizzato molto di frequente nella cucina mediterranea, basti pensare ai soffritti che spesso costituiscono la base di diverse preparazioni, oppure la presenza di questo alimento dalle ottime proprietà per l’organismo in ricette semplici come quella della bruschetta.

Ultimamente va anche molto di moda cuocere l’aglio all’interno dell’olio mettendolo all’interno di una cocotte nel nostro forno: una volta cotto in questo modo, possibilmente con qualche aroma o erbetta, l’aglio in spicchi può diventare una crema per un condimento fantastico utilizzabile per un aperitivo o un piccolo antipasto a pranzo o cena. L’aglio viene utilizzato anche per creare salse come le greche tzatziki o skordalia.

Non tutti, però, conoscono le proprietà dell’aglio che possono essere utili per altro rispetto alla cucina: si tratta dell’impiego di questa pianta per il giardinaggio, nello specifico per il benessere delle nostre piante.

Oltre ai suoi spicchi, per creare delle soluzioni ideali per il benessere delle piante, sono davvero utili anche le bucce di questo alimento: ecco tutti i modi in cui utilizzarle in una ottica di risparmio contro gli sprechi.

Spicchi d’aglio e bucce per le piante da interno o esterno

Per poter realizzare un ottimo antiparassitario naturale che aiuti le nostre piante a crescere senza fastidiose intromissioni da parte di insetti dannosi, è necessario munirsi di aglio, cipolla e peperoncino.

Si tratta di ingredienti generalmente presenti all’interno della nostra cucina: oltre a costituire un anti-parassitario economico, questa miscela naturale è virtuosa anche per il benessere ambientale, visto che evita lo smaltimento di rifiuti come quelli costituiti dai contenitori di prodotti chimici.

La ricetta per un antiparassitario naturale

Per ottenere un perfetto antiparassitario basta schiacciare quattro spicchi d’aglio con la loro buccia insieme a una piccola cipolla e un peperoncino: questa miscela andrà successivamente diluita in acqua tiepida per alcune ore, in modo che si fonda con l’acqua e queste assuma tutte le proprietà degli ingredienti utilizzati.

Successivamente sarà necessario filtrare l’acqua e inserire il liquido ottenuto all’interno di uno spruzzino e utilizzarlo sulle piante. In questo modo eviterete di utilizzare prodotti chimici dannosi per l’ambiente e andrete a valorizzare una risorsa naturale, ovvero le bucce dell’aglio, che altrimenti sarebbero finite direttamente nella spazzatura: si tratta di una pratica sostenibile a livello ambientale, e, quindi, ecologica.