La mia ex moglie lavora part-time, devo mantenerla lo stesso? Occhio a cosa dice la Cassazione, potresti stupirti

Se la ex inizia a lavorare anche solo part-time, deve ricevere ugualmente il mantenimento? La cassazione chiarisce l’argomento.

Il divorzio è sicuramente degli argomenti che suscita maggiore attenzione da parte dei lettori e di tutti i cittadini in generale. Ovviamente ci riferiamo a tutti coloro che malgrado l’impegno, hanno posto fine a un rapporto di coppia che era stato suggellato con l’unione delle matrimonio.

Senza dilungarci troppo in commenti su come forse i rapporti interpersonali fino a qualche anno fa erano completamente diversi da oggi, sappiamo bene che attualmente il numero di divorzi in Italia e nel mondo è veramente molto elevato.

A volte ci si chiede come una coppia che andava d’accordo fino a poco tempo prima, finisce per separarsi, ma come se questo non bastasse viene portata addirittura a farsi la guerra, generalmente o per quello che riguarda la sfera economica della famiglia. Tra le questioni pratiche che riguardano il divorzio, perché sono anche quelle che muovono maggiori dubbi, c’è sicuramente l’assegno di mantenimento.

La giurisprudenza ci propone moltissimi casi diversi, che sono la prova di come ogni singolo giudice, affronti l’argomento in maniera completamente differente dall’altro. Ma sapere in che modo agire in determinate situazioni potrebbe essere di grande aiuto.

L’assegno di mantenimento non sempre viene corrisposto e non è obbligatorio

Innanzitutto, occorre chiarire che il codice civile ci dice che il coniuge ha diritto a incassare dall’altro il mantenimento se non ha redditi propri adeguati, non deve essere addebitata la separazione. Quindi alla fine di un legame sentimentale potrebbe esservi una responsabilità verso il coniuge di dove gli darà un mantenimento. Ma su tale argomento la corte di cassazione è intervenuta svariate volte dando il suo punto di vista.

Quello che si sottolinea e che ognuno dei due ex coniugi ha una propria responsabilità individuale e ha il dovere di riuscire ad ottenere un reddito proprio e quindi un’autonomia finanziaria e non essere dipendente da solo assegno di mantenimento.

Se succede in caso di lavoro part-time

A chiarire la situazione all’ordinanza numero 5242 della cassazione in cui essa ha ribadito rigettando il ricorso della donna laureata che mirava ad ottenere l’assegno di mantenimento che doveva impegnarsi nella ricerca di un impegno full time.

Conservare il part-time e le sarebbe addirittura costata la perdita degli alimenti confermata in 3 gradi diversi di giudizio. Quindi viene fatto obbligo che la parte richiedente l’assegno di mantenimento e di riuscire in poco tempo a trovare un’occupazione che le permette di poter rispondere ai propri bisogni economici e non solo.